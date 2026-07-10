امام جمعه گرگان:
جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهی دشمنان با قاطعیت ایستاده است
امام جمعه گرگان و نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دفاعی و هم در حوزه دیپلماسی با اقتدار از حقوق ملت ایران دفاع میکند و در برابر زیادهخواهی دشمنان با قاطعیت ایستاده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، آیتالله سید کاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبرشهید انقلاب و خانواده ایشان این آیین را فراتر از یک مراسم عزاداری توصیف کرد و گفت: این تشییع باشکوه پیامهای مهمی برای ایران، جهان اسلام و افکار عمومی دنیا داشت و نشان داد پیوند ملت با نظام جمهوری اسلامی و ولایت، همچنان عمیق و استوار است.
وی اظهار کرد: این مراسم تنها یک تشییع پیکر معمولی نبود، بلکه صحنهای از همبستگی، پایداری و مقاومت ملت ایران و امت اسلامی بود؛ بهگونهای که حتی رسانهها و ناظران خارجی نیز نتوانستند عظمت آن را نادیده بگیرند.
امام جمعه گرگان افزود: حضور گسترده مردم در تهران، قم، کربلا و نجف و شعارهای آنان، بیانگر استمرار راه امام راحل و رهبر معظم انقلاب و تأکید بر ایستادگی در برابر دشمنان بود.
آیتالله نورمفیدی با اشاره به شهادت فرماندهان نظامی، دانشمندان، نیروهای مسلح و غیرنظامیان، از جمله کودکان، تصریح کرد: خون این شهدا هرگز به هدر نخواهد رفت و همانگونه که نهضت عاشورا در طول تاریخ زنده ماند، خون شهدا نیز موجب بیداری ملتها و تقویت جریان مقاومت خواهد شد.
وی همچنین اقتدار جمهوری اسلامی را متکی بر حمایت مردم دانست و گفت: مهمترین مؤلفه قدرت هر نظام، پشتوانه مردمی آن است و حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، این حقیقت را بار دیگر به جهانیان نشان داد.
آیتالله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار پیگیری حقوقی جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران شد و پیشنهاد کرد قوه قضائیه با تشکیل یک دادگاه صالح و بهرهگیری از حقوقدانان برجسته داخلی و در صورت لزوم کارشناسان منصف بینالمللی، پرونده عاملان این جنایتها را بررسی و احکام لازم را صادر کند.
وی تأکید کرد: علاوه بر پیگیری در محاکم داخلی، این موضوع باید از طریق دادگاهها و مجامع بینالمللی نیز دنبال شود تا عاملان این جنایتها پاسخگوی اقدامات خود باشند و عدالت درباره آنان اجرا شود.