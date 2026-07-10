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مدیرکل مدیریت بحران استان:

دمای هوای استان قزوین در هفته آینده افزایش می‌یابد/ شهروندان در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند

دمای هوای استان قزوین در هفته آینده افزایش می‌یابد/ شهروندان در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند
کد خبر : 1811101
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مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از افزایش محسوس دمای هوا از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه خبر داد و از شهروندان خواست با پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، در مدیریت شرایط پیش‌رو همکاری کنند.

به گزارش ایلنا در قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی با اشاره به هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی اظهار کرد: از امروز ۱۹ تیرماه تا پایان روز ۲۵ تیرماه، به دنبال استقرار الگوی تابستانه در استان، دمای هوا افزایش خواهد یافت و شرایط برای وقوع گرمازدگی، به‌ویژه در میان گروه‌های حساس، فراهم می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی، احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع، باغات و عرصه‌های طبیعی نیز افزایش می‌یابد و لازم است شهروندان، بهره‌برداران بخش کشاورزی و دستگاه‌های مسئول، اقدامات پیشگیرانه را با جدیت دنبال کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از شهروندان خواست تا حد امکان از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث ناشی از گرمای هوا جلوگیری کنند.

مهدیخانی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، علاوه بر کمک به تأمین پایدار خدمات، نقش مؤثری در عبور از روزهای گرم پیش‌رو خواهد داشت.

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