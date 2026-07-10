سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک پرحجم اما روان در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

وی گفت: در حال حاضر ترافیک خروجی در محورهای مواصلاتی مازندران پرحجم و روان است و در بزرگراه‌های شرق به غرب، از محدوده گلوگاه تا رامسر، به دلیل بازگشت عزاداران و داغداران امام شهید به استان‌های مازندران و گیلان، تردد خودروها نیمه‌سنگین اما روان جریان دارد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارندگی پراکنده در برخی محورهای استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پس از هر دو ساعت رانندگی دست‌کم ۱۵ دقیقه استراحت کنند، با سرعت مطمئنه حرکت کرده، توجه کافی به جلو داشته باشند و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند تا سفری ایمن برای همه رقم بخورد.

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