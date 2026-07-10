ترافیک پرحجم اما روان در محورهای مازندران / بازگشت عزاداران امام شهید به استانهای شمالی
با بازگشت عزاداران و داغداران امام شهید از آیینهای سوگواری، ترافیک در محورهای خروجی مازندران بهویژه در بزرگراههای شرق به غرب استان پرحجم و نیمهسنگین شده و پلیس راه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواست پس از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از ترافیک پرحجم اما روان در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
وی گفت: در حال حاضر ترافیک خروجی در محورهای مواصلاتی مازندران پرحجم و روان است و در بزرگراههای شرق به غرب، از محدوده گلوگاه تا رامسر، به دلیل بازگشت عزاداران و داغداران امام شهید به استانهای مازندران و گیلان، تردد خودروها نیمهسنگین اما روان جریان دارد.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارندگی پراکنده در برخی محورهای استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پس از هر دو ساعت رانندگی دستکم ۱۵ دقیقه استراحت کنند، با سرعت مطمئنه حرکت کرده، توجه کافی به جلو داشته باشند و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند تا سفری ایمن برای همه رقم بخورد.