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تلاش برای دستگیری عامل اصلی قتل جوان ۲۲ ساله دهدشتی ادامه دارد

تلاش برای دستگیری عامل اصلی قتل جوان ۲۲ ساله دهدشتی ادامه دارد
کد خبر : 1811053
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فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از جان باختن یک جوان ۲۲ ساله در پی درگیری خیابانی در شهر دهدشت خبر داد و گفت: یکی از متهمان این پرونده دستگیر شده و تلاش برای بازداشت عامل اصلی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد موسوی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: نیمه‌شب پنحشنبه، حوالی ساعت ۱۲:۳۰، در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری فیزیکی میان چند نفر در خیابان گلزار دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری، جوانی ۲۲ ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو به شدت مجروح شد و پس از انتقال توسط نیروهای امدادی به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت، با وجود تلاش کادر درمان، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به اقدامات پلیس پس از وقوع این حادثه گفت: با حضور سریع مأموران، یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد و شناسایی عامل اصلی نیز انجام شده است. وی افزود: تلاش برای دستگیری متهم اصلی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

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