۲ نفر به واسطه درگیری شخصی با سلاح گرم در منطقه سرافرازان مشهد کشته شدند
معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: ۲ نفر بر اثر وقوع یک حادثه تیراندازی حوالی ساعت ۲۲ پنجشنبه در منطقه سرافرازان مشهد کشته شدند، این رویداد تروریستی نبوده و انگیزه اصلی وقوع این درگیری در دست بررسی است.
به گزارش ایلنا، امیرالله شمقدری بامداد جمعه افزود: براساس بررسی های اولیه ابتدا ۲ نفر با انگیزه شخصی با هم درگیر شده اند که یک نفر از آنها کشته می شود و با دخالت نفر سوم، نفر دوم نیز جان می بازد، هر دو نفر با سلاح گرم کشته شده اند.
وی گفت: این حادثه در منطقه سرافرازان مشهد روی داده و وقوع هر گونه حادثه تیراندازی و یا رخداد امنیتی در محدوده بافت مرکزی مشهد و اطراف حرم رضوی در روز پنجشنبه تکذیب می شود.
بلوار سرافرازان در غرب مشهد واقع شده است و حدود ۱۷ کیلومتر تا حرم مطهر رضوی فاصله دارد.