۱۰ قایق صیادان عسلویه ای براثر پرتابه دشمن در آتش سوخت

به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار پنجشنبه با اشاره به حملات روز جاری دشمن امریکایی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۲ پرتابه به اسکله صیادی روستای بنود در شهرستان عسلویه برخورد کرد که بر اثر آن ۱۰ فروند قایق صیادی مردمی دچار آتش‌سوزی شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری چاه‌مبارک در محل حاضر شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار و از سرایت آن به سایر شناورها و تأسیسات اسکله جلوگیری کردند.

فرماندار عسلویه با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان بیان کرد: تمامی تیم‌های مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش قرار دارند و روند بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارت‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

پاسالار تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره علت حادثه، میزان خسارت و سایر جزئیات پس از پایان بررسی‌های کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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