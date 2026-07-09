۱۰ قایق صیادان عسلویه ای براثر پرتابه دشمن در آتش سوخت
فرماندار شهرستان عسلویه گفت: در پی برخورد ۲ پرتابه به اسکله صیادی روستای بنود، ۱۰ فروند قایق صیادی دچار آتشسوزی شد که با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی، حریق مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار پنجشنبه با اشاره به حملات روز جاری دشمن امریکایی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۲ پرتابه به اسکله صیادی روستای بنود در شهرستان عسلویه برخورد کرد که بر اثر آن ۱۰ فروند قایق صیادی مردمی دچار آتشسوزی شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای آتشنشانی شهرداری چاهمبارک در محل حاضر شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار و از سرایت آن به سایر شناورها و تأسیسات اسکله جلوگیری کردند.
فرماندار عسلویه با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی شهرستان بیان کرد: تمامی تیمهای مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش قرار دارند و روند بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارتها با هماهنگی دستگاههای مسئول در حال انجام است.
پاسالار تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی درباره علت حادثه، میزان خسارت و سایر جزئیات پس از پایان بررسیهای کارشناسی اطلاعرسانی خواهد شد.