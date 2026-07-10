قزوین گرمتر میشود / احتمال آتشسوزی در مراتع و باغات
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد از فردا 19 تیر الی پنجشنبه 25 تیر به دنبال استقرار الگوی تابستانه در استان احتمال گرمازدگی گروههای حساس و احتمال آتشسوزی در مراتع و باغات وجود دارد.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی در خصوص افزایش دمای هوا در روزهای آتی گفت: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد از فردا 19 تیر الی پنجشنبه 25 تیرماه به دنبال استقرار الگوی تابستانه در استان احتمال گرمازدگی گروههای حساس و احتمال آتشسوزی در مراتع و باغات وجود دارد.
وی از هم استانی های عزیز خواست، در ساعات گرم حتی الامکان در منزل بمانند و در راستای رفاه عمومی در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.