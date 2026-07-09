خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران خبر داد:

10 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی چالوس به مرزن‌آباد

10 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی چالوس به مرزن‌آباد
کد خبر : 1810998
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران به وقوع تصادف در یکی از جاده‌های استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری در محور مواصلاتی چالوس به مرزن‌آباد محدوده 500 متری پس از پلیس‌راه، 10 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری در محور مواصلاتی چالوس به مرزن‌آباد محدوده 500 متری پس از پلیس‌راه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات آزادراه به محل وقوع حادثه اعزام شد. نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات اولیه امدادی و خدمات پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: این حادثه 10 مصدوم برجای گذاشت. پس از انجام اقدامات اولیه، 3 مصدوم حادثه توسط نیروهای هلال‌احمر و نیز 7 مصدوم دیگر حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی