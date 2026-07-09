به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری در محور مواصلاتی چالوس به مرزن‌آباد محدوده 500 متری پس از پلیس‌راه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات آزادراه به محل وقوع حادثه اعزام شد. نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات اولیه امدادی و خدمات پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: این حادثه 10 مصدوم برجای گذاشت. پس از انجام اقدامات اولیه، 3 مصدوم حادثه توسط نیروهای هلال‌احمر و نیز 7 مصدوم دیگر حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس منتقل شدند.

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