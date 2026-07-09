به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در پیامی به مناسبت ۱۸ تیر، روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، اظهار کرد: کودکی زلال‌ترین چشمه حیات و بستر شکل‌گیری اندیشه، هویت و آینده یک سرزمین است و ادبیات کودک و نوجوان نقشی بی‌بدیل در پرورش دانایی، اخلاق، شجاعت و عشق به میهن در نسل آینده دارد.

وی با اشاره به جایگاه این روز در تقویم رسمی کشور افزود: روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نمادی از پیوند سنت‌های اصیل داستانی ایران با دنیای خلاق نویسندگان و پدیدآورندگان آثار کودک و نوجوان است و باید از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت هویت فرهنگی نسل جدید بهره گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت توجه به کتاب و قصه در فرآیند تربیت کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: حمایت از نویسندگان، شاعران، تصویرگران، ناشران و فعالان این عرصه، زمینه‌ساز تولید آثار ارزشمند و ماندگار خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در انتقال ارزش‌های انسانی، اخلاقی و فرهنگی به نسل آینده ایفا کند.

تیموری با بیان اینکه کرمانشاه همواره خاستگاه اندیشمندان، شاعران و نویسندگان برجسته بوده است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از ادبیات فاخر، غنی و بومی برای تقویت هویت ملی و مقابله با آسیب‌های فرهنگی هستیم تا کودکان و نوجوانان با فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی پیوندی عمیق‌تر برقرار کنند.

وی در پایان ضمن تبریک روز ملی ادبیات کودک و نوجوان به نویسندگان، شاعران، تصویرگران، ناشران، مربیان و تمامی فعالان این حوزه، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش جامعه فرهنگی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر ادبیات کودک و نوجوان و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل آینده فراهم شود.

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