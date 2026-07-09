توقیف ۲۰ تن برنج خارجی فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها در البرز

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به کشف برنج قاچاق، اظهار کرد: در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، نحوه نگهداری و دپوی کالاهای اساسی در انبارهای استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی از یک انبار، ۲۰ تن برنج خارجی کشف شد که بدون ثبت در سامانه جامع انبارها نگهداری می‌شد و این موضوع مصداق تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به الزام قانونی ثبت موجودی انبارها در سامانه جامع انبارها تصریح کرد: بر اساس مقررات، نگهداری هرگونه کالا بدون ثبت در این سامانه، در حکم کالای قاچاق است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

صالحی خاطرنشان کرد: این محموله در اجرای تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از تنظیم صورت‌جلسه توسط پلیس امنیت اقتصادی، برای تعیین تکلیف نهایی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز تحویل داده شد.

وی تأکید کرد: نظارت بر انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد می‌کند.

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