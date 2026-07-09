خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف ۲۰ تن برنج خارجی فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها در البرز

توقیف ۲۰ تن برنج خارجی فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها در البرز
کد خبر : 1810831
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف و توقیف ۲۰ تن برنج خارجی در یک انبار نگهداری کالا خبر داد و گفت: این محموله به دلیل ثبت نشدن در سامانه جامع انبارها، در حکم کالای قاچاق شناخته و برای تعیین تکلیف به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد.

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به کشف برنج قاچاق، اظهار کرد: در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، نحوه نگهداری و دپوی کالاهای اساسی در انبارهای استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی از یک انبار، ۲۰ تن برنج خارجی کشف شد که بدون ثبت در سامانه جامع انبارها نگهداری می‌شد و این موضوع مصداق تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به الزام قانونی ثبت موجودی انبارها در سامانه جامع انبارها تصریح کرد: بر اساس مقررات، نگهداری هرگونه کالا بدون ثبت در این سامانه، در حکم کالای قاچاق است و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

صالحی خاطرنشان کرد: این محموله در اجرای تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از تنظیم صورت‌جلسه توسط پلیس امنیت اقتصادی، برای تعیین تکلیف نهایی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز تحویل داده شد.

وی تأکید کرد: نظارت بر انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی