شهردار کرج درگذشت محمود دادگو، رئیس سه دوره شورای شهر را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا از البرز، مهرداد کیانی با ابراز تأسف از درگذشت محمود دادگو اظهار کرد: مرحوم دادگو سال‌ها از محورهای همدلی در مدیریت شهری بود و همواره بر پرهیز از حاشیه‌پردازی، تمرکز بر خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و توسعه و آبادانی شهر تأکید داشت.

وی با تسلیت این ضایعه به خانواده آن مرحوم، کارکنان مدیریت شهری، اعضا و ادوار مختلف شورای اسلامی شهر کرج و شهروندان، افزود: مرحوم دادگو مدیری اخلاق‌مدار، متواضع و پاکدست بود و آنچه از او در ذهن مردم، معتمدان محلات و مسئولان باقی مانده، بیانگر جایگاه ارزشمندش در عرصه خدمت به نظام، انقلاب و مردم است.

شهردار کرج با اشاره به نقش این مدیر پیشکسوت در پیگیری پروژه‌های زیرساختی شهر گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، راه‌اندازی قطار شهری و ایجاد مسیرهای جدید دسترسی از جمله دغدغه‌های جدی مرحوم دادگو بود و بخشی از پروژه‌های بزرگی که امروز در حال اجرا یا تکمیل هستند، ریشه در نگاه آینده‌نگر مدیران ادوار گذشته از جمله وی دارد.

کیانی تأکید کرد: مسیر توسعه و آبادانی کرج که با تلاش مدیران دلسوزی همچون مرحوم دادگو پایه‌گذاری شد، با قوت ادامه خواهد یافت و مدیریت شهری خود را موظف به استمرار این راه می‌داند.

وی در پایان، درگذشت این پیشکسوت مدیریت شهری را ضایعه‌ای تلخ و دردناک توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد مدیرانی با همان روحیه تعهد، تخصص و مسئولیت‌پذیری در عرصه خدمت به مردم پرورش یابند.

محمود دادگو از مدیران باسابقه کشور بود که مسئولیت‌هایی همچون نخستین شهردار کلانشهر کرج، رئیس دوره‌های دوم تا چهارم شورای اسلامی شهر کرج، رئیس سازمان آب زنجان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان و عضویت در هیئت‌مدیره چندین شرکت تخصصی را در کارنامه خود داشت. وی پس از تحمل یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت.

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