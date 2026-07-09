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در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

شمال آذربایجان‌غربی درگیر سیل و بارش باران/ امدادرسانی هلال‌احمر در چهار شهرستان ادامه دارد

شمال آذربایجان‌غربی درگیر سیل و بارش باران/ امدادرسانی هلال‌احمر در چهار شهرستان ادامه دارد
کد خبر : 1810815
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از اعزام پنج تیم عملیاتی به مناطق سیل‌زده شمال استان خبر داد و گفت: در پی بارش شدید باران و وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های چایپاره، خوی، آواجیق و ماکو، عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان همچنان ادامه دارد.

حمید محبوبی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وقوع سیل و آبگرفتگی در چند شهرستان شمالی استان اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش‌های مردمی و اعلام دستگاه‌های مسئول، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: در شهرستان چایپاره، دو تیم عملیاتی متشکل از شش امدادگر به روستاهای علی‌آباد و کهریزشور اعزام شده‌اند و عملیات امدادرسانی در این مناطق همچنان ادامه دارد.

محبوبی با بیان اینکه در شهرستان خوی نیز یک تیم عملیاتی به روستای زورآباد اعزام شده است، گفت: اعلام این حادثه از سوی بخشداری زورآباد انجام شد و نیروهای امدادی در محل حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: در بخش آواجیق، یک تیم عملیاتی به منطقه اعزام شد که در جریان این حادثه، ۱۱ نفر از دو خانوار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند. همچنین عملیات تخلیه آب از یک منزل مسکونی انجام و اقلام امدادی و معیشتی میان خانوارهای آسیب‌دیده توزیع شد.

وی درباره وضعیت شهرستان ماکو نیز گفت: پس از اعلام فرماندار ماکو، یک تیم عملیاتی پنج نفره به محور ماکو–روستای قوری‌شکاک اعزام شد. تاکنون ۵۳ نفر از این حادثه متاثر شده‌اند و اقلام امدادی و معیشتی میان شش خانوار شامل ۲۶ نفر توزیع شده است. عملیات تخلیه آب و امدادرسانی در این منطقه نیز همچنان ادامه دارد.

محبوبی در پایان با اشاره به تداوم آماده‌باش نیروهای امدادی تأکید کرد: در مجموع پنج تیم عملیاتی هلال‌احمر در شهرستان‌های چایپاره، خوی، آواجیق و ماکو در حال خدمت‌رسانی به حادثه‌دیدگان هستند و تا بازگشت شرایط به حالت عادی، امدادرسانی ادامه خواهد داشت.

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