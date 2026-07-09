نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد؛
تعیین تکلیف فوری حقوق و بیمه معوق کارکنان هواپیمایی آسمان
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان، خواستار ورود فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات پرداخت حقوق، حق بیمه و تأمین منابع مالی این شرکت شد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به گزارشهای دریافتی از سوی پرسنل و خانوادههای شاغل در شرکت هواپیمایی آسمان، از بروز یک «بحران معیشتی و حقوقی» در این شرکت خبر داد و تأکید کرد: این وضعیت سلامت و امنیت اقتصادی کارکنان این مجموعه را با تهدید جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه کارکنان این شرکت طی سه ماه گذشته، اظهار داشت: این موضوع موجب اختلال شدید در دسترسی کارکنان و خانوادههای آنان به خدمات درمانی و پوشش بیمهای شده و یکی از اساسیترین حقوق کارگری آنان در حوزه سلامت را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس همچنین با انتقاد از تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکت آسمان افزود: علاوه بر مشکلات بیمهای، حقوق پایه پرسنل نیز با تأخیرهای طولانی مواجه شده و حتی حقوق ماه خرداد کارکنان نیز تا زمان نگارش این نامه پرداخت نشده است که این مسئله فشار مضاعفی بر معیشت خانوادههای شاغل در این شرکت وارد کرده است.
قادری در ادامه با اشاره به مشکلات مالی و عملیاتی شرکت هواپیمایی آسمان تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد این شرکت با چالشهای جدی در مدیریت منابع مالی روبهرو بوده و بدهیهای سنگینی به سازمان هواپیمایی کشوری، تأمینکنندگان سوخت، بازاریان و سایر مراجع عملیاتی دارد.
وی افزود: عدم مدیریت صحیح منابع درآمدی و ناتوانی در مدیریت هزینههای عملیاتی، شرایطی را ایجاد کرده که در نهایت حقوق و مزایای پرسنل به عنوان نخستین قربانی بحران نقدینگی، پرداخت نمیشود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر اینکه امنیت شغلی و برخورداری از حقوق قانونی از جمله حق بیمه و حقوق ماهانه از ارکان اصلی ثبات اجتماعی در محیطهای کار به شمار میرود، خاطرنشان کرد: تداوم این وضعیت میتواند منجر به ناآرامیهای کارگری و کاهش بهرهوری در یکی از بخشهای حساس صنعت هوانوردی کشور شود.
قادری در پایان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا دستور بررسی فوری وضعیت مالی شرکت هواپیمایی آسمان، الزام این شرکت به پرداخت فوری حق بیمه معوقه و حقوق ماهانه کارکنان و همچنین کمک به اخذ تسهیلات برای خرید موتور هواپیما و افزایش درآمدهای شرکت به منظور جلوگیری از تکرار این بحران را صادر کند.