به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی امیرخانی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو متهم پرونده شکار غیرمجاز که در پی تعقیب و گریز توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه و با همکاری مرجع انتظامی دستگیر شدند، پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: پس از بررسی اولیه پرونده و تفهیم اتهام به متهمان، با توجه به ضرورت انجام تحقیقات تکمیلی، قرار قانونی صادر شده و هر دو متهم تا پایان تحقیقات مقدماتی در بازداشت به سر می‌برند.

امیرخانی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مأموران یگان حفاظت محیط زیست گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به محیط زیست و مقابله با مأموران حافظ طبیعت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دادستان شوش خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان حوزه محیط زیست با هدف پیشگیری از تکرار چنین جرائمی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، روز یکشنبه در جریان درگیری و تعقیب و گریز یگان حفاظت پارک ملی کرخه دو محیط بان مصدوم و دو شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.

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