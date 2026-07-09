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بازداشت دو شکارچی غیرمجاز پس از مصدومیت دو محیط‌بان پارک ملی کرخه

بازداشت دو شکارچی غیرمجاز پس از مصدومیت دو محیط‌بان پارک ملی کرخه
کد خبر : 1810779
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دادستان عمومی و انقلاب شوش از بازداشت دو متهم پرونده شکار غیرمجاز تا زمان تکمیل تحقیقات مقدماتی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی امیرخانی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو متهم پرونده شکار غیرمجاز که در پی تعقیب و گریز توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه و با همکاری مرجع انتظامی دستگیر شدند، پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: پس از بررسی اولیه پرونده و تفهیم اتهام به متهمان، با توجه به ضرورت انجام تحقیقات تکمیلی، قرار قانونی صادر شده و هر دو متهم تا پایان تحقیقات مقدماتی در بازداشت به سر می‌برند.

امیرخانی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مأموران یگان حفاظت محیط زیست گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به محیط زیست و مقابله با مأموران حافظ طبیعت، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دادستان شوش خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان حوزه محیط زیست با هدف پیشگیری از تکرار چنین جرائمی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، روز یکشنبه در جریان درگیری و تعقیب و گریز یگان حفاظت پارک ملی کرخه دو محیط بان مصدوم و دو شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.

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