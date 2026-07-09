ترافیک محورهای مازندران در مسیر زائران مشهد؛ هشدار پلیس راه درباره بارندگی و استراحت رانندگان
رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، وضعیت ترافیکی ورودیها و خروجیهای استان را «پرحجم اما روان» توصیف کرد و از رانندگان خواست در مواجهه با بارندگیهای پراکنده و حجم بالای تردد، حداکثر رعایت نکات ایمنی را داشته باشند.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی مازندران اعلام کرد که ترافیک در مسیرهای ورودی و خروجی استان در وضعیت پرحجم اما روان قرار دارد.
وی همچنین خاطراند در بزرگراههای غرب به شرق، از رامسر تا گلوگاه، به دلیل تردد عزاداران و داغداران امام شهید (س) به سوی مشهد مقدس، ترافیک نیمهسنگین و روان گزارش شده است.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وجود بارندگیهای پراکنده در منطقه، بر لزوم رعایت فاصله طولی و توجه کافی به مسیر تأکید کرد. وی همچنین توصیه کرد رانندگان برای پیشگیری از خستگی و حوادث جادهای، پس از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و با سرعت مطمئن به مسیر خود ادامه دهند.