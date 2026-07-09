ترافیک محورهای مازندران در مسیر زائران مشهد؛ هشدار پلیس راه درباره بارندگی و استراحت رانندگان

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی مازندران اعلام کرد که ترافیک در مسیرهای ورودی و خروجی استان در وضعیت پرحجم اما روان قرار دارد.

وی همچنین خاطراند در بزرگراه‌های غرب به شرق، از رامسر تا گلوگاه، به دلیل تردد عزاداران و داغداران امام شهید (س) به سوی مشهد مقدس، ترافیک نیمه‌سنگین و روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وجود بارندگی‌های پراکنده در منطقه، بر لزوم رعایت فاصله طولی و توجه کافی به مسیر تأکید کرد. وی همچنین توصیه کرد رانندگان برای پیشگیری از خستگی و حوادث جاده‌ای، پس از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و با سرعت مطمئن به مسیر خود ادامه دهند.

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