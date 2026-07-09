شهادت «استوار دوم علیرضا بالیده» فرزند خراسان جنوبی در بوشهر

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پی شهادت جمعی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیز شهادت «استوار دوم علیرضا بالیده» فرزند یکی از همکاران انتظامی استان، پیامی صادر کرد.

در پیام سردار حسن شجاعی نسب بار دیگر دست پلید استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار، از آستین کینه بیرون آمد و جمعی از دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران را در حین انجام مأموریت در شهرستان بوشهر به فیض عظیم شهادت رساند، این جنایت‌ها که نشان از استیصال دشمن در برابر اقتدار نیروهای مسلح ما دارد، نه تنها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه اراده ما را در تداوم راه روشن رهبر شهید قائد بزرگ امت اسلامی (ره) و دیگر شهدای والامقام انقلاب را برای دستیابی به قله‌های عزت و امنیت، استوارتر می‌سازد.

وی افزود: در میان این ستارگان درخشان ایثار، شهادت مظلومانه جوان برومند،شهید «استوار دوم علیرضا بالیده»فرزند رشید یکی از همکاران مخلص و متعهد ما در مجموعه انتظامی استان خراسان جنوبی، موجب تأثر و در عین حال افتخار شد، این شهید والامقام که در مکتب ایثار و خانواده‌ای ولایت‌مدار پرورش یافته بود، با نثار خون پاک خود پیوند سلحشوری ارتش و انتظامی را در حفاظت از کیان بصیرت و امنیت کشور با شکوهی هرچه تمام‌تر به تصویر کشید.

سردار شجاعی نسب بیان کرد: اینجانب با محکومیت شدید اقدامات خصمانه دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، عروج ملکوتی این سرباز سرافراز ولایت را به محضر مقدس حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، نایب برحق ایشان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، همرزمان غیور در ارتش قهرمان و به‌ویژه به همکار گرامی (پدر بزرگوار شهید) و خانواده صبور و معزز «بالیده» تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

وی ادامه داد: از درگاه خداوند متعال برای آن شهید راه امنیت، علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا و برای بازماندگان، صبر جمیل و ثبات قدم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

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