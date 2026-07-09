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سه شهید و چند مجروح در حمله رژیم صهیونیستی-آمریکایی به اطراف اهواز

سه شهید و چند مجروح در حمله رژیم صهیونیستی-آمریکایی به اطراف اهواز
کد خبر : 1810735
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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در پی حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی- آمریکایی به یک نقطه در اطراف اهواز، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز رژیم صهیونیستی- آمریکایی یک نقطه در اطراف اهواز را هدف قرار داد.

وی افزود: در پی این حمله، سه نفر به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند که اقدامات امدادی و درمانی برای آنان در حال انجام است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با بیان اینکه ابعاد این حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است، تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این حمله پس از بررسی‌های لازم، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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