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شهادت دو صیاد هرمزگانی در پی حملات تروریستی آمریکا

شهادت دو صیاد هرمزگانی در پی حملات تروریستی آمریکا
کد خبر : 1810674
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مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی هرمزگان از شهادت دو صیاد در پی حملات تروریستی شب گذشته آمریکا به اسکله صیادی کوهستک خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی اسلامی رمچاهی از شهادت دو صیاد این استان در پی حملات تروریستی شب گذشته آمریکا خبر داد و اظهار کرد: در ادامه تجاوزات آمریکا به اسکله‌های هرمزگان، شب گذشته با شلیک موشک به اسکله کوهستک، دو تن از صیادان به نام‌های امید عربی و مرتضی هرمزی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: همچنین دو صیاد دیگر بر اثر جراحات ناشی از این حملات مجروح شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

 

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