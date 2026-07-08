شهادت دو صیاد هرمزگانی در پی حملات تروریستی آمریکا

به گزارش ایلنا، علی اسلامی رمچاهی از شهادت دو صیاد این استان در پی حملات تروریستی شب گذشته آمریکا خبر داد و اظهار کرد: در ادامه تجاوزات آمریکا به اسکله‌های هرمزگان، شب گذشته با شلیک موشک به اسکله کوهستک، دو تن از صیادان به نام‌های امید عربی و مرتضی هرمزی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: همچنین دو صیاد دیگر بر اثر جراحات ناشی از این حملات مجروح شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

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