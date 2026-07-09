تخلیه فوری خودروهای دپو شده در منطقه آزاد چابهار پس از حمله به برخی مناطق

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سعید اربابی اعلام کرد: در پی حمله ساعاتی پیش به مناطقی از چابهار، عملیات تخلیه خودروهای موجود در انبارهای منطقه آزاد با هدف انتقال به محل امن آغاز شده است.

وی افزود: تا ساعت ۱۲ امشب حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو از انبارها خارج شده و به خارج از محدوده منتقل شده‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: عملیات انتقال خودروها همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا بامداد، ۱۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز از انبارها ترخیص و جابه‌جا شوند.

وی با اشاره به تداوم این عملیات، تأکید کرد که اقدامات لازم برای حفظ ایمنی خودروهای دپو شده در حال انجام است.

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