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تخلیه فوری خودروهای دپو شده در منطقه آزاد چابهار پس از حمله به برخی مناطق

تخلیه فوری خودروهای دپو شده در منطقه آزاد چابهار پس از حمله به برخی مناطق
کد خبر : 1810671
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از آغاز عملیات تخلیه خودروهای موجود در انبارهای منطقه آزاد در پی حمله ساعاتی پیش به مناطقی از چابهار خبر داد و گفت: این عملیات تا بامداد ادامه خواهد داشت.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سعید اربابی اعلام کرد: در پی حمله ساعاتی پیش به مناطقی از چابهار، عملیات تخلیه خودروهای موجود در انبارهای منطقه آزاد با هدف انتقال به محل امن آغاز شده است.

وی افزود: تا ساعت ۱۲ امشب حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو از انبارها خارج شده و به خارج از محدوده منتقل شده‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: عملیات انتقال خودروها همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا بامداد، ۱۰۰ دستگاه خودروی دیگر نیز از انبارها ترخیص و جابه‌جا شوند.

وی با اشاره به تداوم این عملیات، تأکید کرد که اقدامات لازم برای حفظ ایمنی خودروهای دپو شده در حال انجام است.

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