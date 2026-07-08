نخستین ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک خسروی/ظرفیتهای تجاری غرب کشور توسعه مییابد
مدیر گمرک خسروی از اجرای نخستین رویه ترانزیت خارجی از مبدأ این گمرک خبر دادوگفت : و این اقدام را نقطه عطفی در توسعه فعالیتهای ترانزیتی، افزایش ظرفیتهای تجاری و تقویت جایگاه مرز خسروی در شبکه حملونقل و تجارت بینالمللی کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، داریوش صادقی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش راهبردی گمرک خسروی در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: مرز رسمی خسروی به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی مناسب به بازار عراق و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی، از مهمترین گمرکات مرزی ایران به شمار میرود و سالانه بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی کشور از طریق این مرز به اقلیم و بخش عربی عراق صادر میشود.
وی افزود: اجرای نخستین رویه ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک خسروی، اتفاقی مهم در تاریخ فعالیت این گمرک است که میتواند زمینهساز گسترش خدمات ترانزیتی، افزایش سهم این مرز در حملونقل بینالمللی و جذب هرچه بیشتر صاحبان کالا و شرکتهای حملونقل باشد.
مدیر گمرک خسروی تصریح کرد: ترانزیت خارجی یکی از مهمترین شاخصهای توسعه تجارت در کشورهای مختلف است و هر اندازه زیرساختهای لازم برای تسهیل این فرآیند فراهم شود، علاوه بر افزایش درآمدهای گمرکی، زمینه رونق اقتصادی، توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه منطقه در تجارت بینالمللی نیز فراهم خواهد شد.
صادقی با بیان اینکه توسعه فعالیتهای ترانزیتی از اولویتهای گمرک خسروی است، اظهار داشت: با همکاری دستگاههای اجرایی، مرزبانی، راهداری و سایر نهادهای مرتبط، تلاش میشود موانع موجود در مسیر ترانزیت کالا برطرف شده و فرآیندهای گمرکی با سرعت، دقت و سهولت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای فنی، افزایش ظرفیت پایانههای مرزی، تجهیز گمرک به سامانههای هوشمند، تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ارتقای خدمات به فعالان اقتصادی، از جمله برنامههایی است که میتواند مرز خسروی را به یکی از مهمترین کانونهای ترانزیت کالا در غرب کشور تبدیل کند.
مدیر گمرک خسروی با اشاره به حجم مبادلات تجاری از این مرز گفت: هماکنون به طور میانگین روزانه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ دستگاه کامیون از مرز خسروی خارج میشوند که این آمار نشاندهنده پویایی این گذرگاه رسمی در حوزه صادرات است.
وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از مرز خسروی شامل میلگرد، انواع ترهبار، شیر خشک، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک است که به بازار عراق ارسال میشود و نقش مهمی در تأمین نیازهای این کشور و توسعه صادرات غیرنفتی ایران دارد.
صادقی تأکید کرد: افزایش ظرفیتهای ترانزیتی مرز خسروی نه تنها موجب تسهیل تجارت میان ایران و عراق خواهد شد، بلکه میتواند زمینه اتصال بهتر کشور به بازارهای منطقهای، افزایش رقابتپذیری صادرات، کاهش هزینههای حملونقل و ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی ترانزیت را نیز فراهم کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این مرز افزود: با استمرار سرمایهگذاری در زیرساختها، رفع گلوگاههای موجود و همکاری نزدیک دستگاههای مسئول، مرز خسروی میتواند به یکی از مهمترین دروازههای تجارت خارجی و ترانزیت کشور تبدیل شده و نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی استان کرمانشاه و توسعه مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه ایفا کند.