به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در جریان بازدید از یک واحد تولید و فرآوری روغن حیوانی در شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه، با اشاره به جایگاه ویژه روغن کرمانشاهی در میان محصولات سنتی و بومی کشور، اظهار کرد: روغن کرمانشاهی تنها یک محصول غذایی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان محسوب می‌شود و حفظ اعتبار آن نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و حمایت جدی از تولیدکنندگان واقعی است.

وی با بیان اینکه این محصول از گذشته تاکنون به عنوان یکی از سوغات شاخص کرمانشاه شناخته شده است، افزود: نباید اجازه دهیم خدشه‌ای به اعتبار این برند ارزشمند وارد شود. هرگونه کاهش کیفیت یا عرضه محصولات غیراصیل با نام روغن کرمانشاهی، علاوه بر آسیب به اعتماد مصرف‌کنندگان، جایگاه این محصول را در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید محصولات اصیل و بومی استان، تصریح کرد: صیانت از برند روغن کرمانشاهی یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با استفاده از بسته‌بندی‌های استاندارد، بازاریابی علمی، اطلاع‌رسانی مؤثر و معرفی صحیح، این محصول را به جایگاهی که شایسته آن است، رساند.

حبیبی با اشاره به فعالیت این واحد تولیدی در ایجاد ارتباط مستقیم با روستاییان و عشایر، گفت: اقدامی که این مجموعه برای خرید مستقیم محصول از تولیدکنندگان محلی انجام داده، ارزشمند و قابل تقدیر است؛ زیرا تولیدکنندگان واقعی روغن کرمانشاهی، روستاییان و عشایر هستند که سال‌ها تجربه تولید این محصول اصیل را در اختیار دارند و کیفیت واقعی آن را حفظ کرده‌اند.

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم از یک برند بومی به خوبی حفاظت کنیم که زنجیره تولید تا مصرف به‌صورت اصولی مدیریت شود. هنر مدیریت اقتصادی نیز در همین است که فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد تا هم تولیدکننده سود واقعی ببرد و هم مصرف‌کننده محصولی باکیفیت و اصیل دریافت کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع کوچک، مشاغل خانگی و فعالیت‌های تولیدی روستایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار است. تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان داده که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن‌ها بر پایه صنایع کوچک و کسب‌وکارهای خانوادگی شکل گرفته و ما نیز باید از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شویم.

وی افزود: اگر اقتصاد روستاها تقویت شود و تولیدکنندگان از درآمد مناسب برخوردار باشند، انگیزه‌ای برای مهاجرت به شهرها نخواهند داشت و این موضوع علاوه بر حفظ جمعیت روستایی، به توسعه تولید، حفظ فرهنگ بومی و افزایش امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

حبیبی همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و فضای مجازی در معرفی محصولات بومی استان، گفت: امروز دیگر محدودیتی برای معرفی یک محصول وجود ندارد و یک تولیدکننده می‌تواند با استفاده از بسترهای دیجیتال، محصولات خود را به بازارهای ملی و حتی بین‌المللی عرضه کند. بنابراین لازم است از ظرفیت فضای مجازی، تجارت الکترونیک و بازاریابی نوین برای معرفی روغن کرمانشاهی و دیگر محصولات شاخص استان استفاده شود.

وی کیفیت و اصالت را مهم‌ترین سرمایه برند روغن کرمانشاهی دانست و اظهار کرد: ممکن است حفظ کیفیت در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای تولیدکننده داشته باشد، اما در بلندمدت اعتماد مردم و ماندگاری برند، سودآوری بیشتری را به همراه خواهد داشت. اعتبار یک برند با کیفیت شکل می‌گیرد و حفظ این اعتبار باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت معرفی شایسته ظرفیت‌های تولیدی استان، گفت: باید مجموعه‌ای از محصولات شاخص کرمانشاه شامل روغن کرمانشاهی، نان برنجی، گلیم هرسین، رب انار پاوه و سایر سوغات اصیل استان در قالب یک بسته فرهنگی و اقتصادی با طراحی و بسته‌بندی مناسب تهیه شود تا به عنوان نمادی از توانمندی‌های استان در اختیار مهمانان، سرمایه‌گذاران و مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: بسته‌بندی مناسب یکی از حلقه‌های مفقوده بسیاری از محصولات بومی استان است. در حالی که کیفیت تولیدات کرمانشاه در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد، اما در حوزه طراحی، بسته‌بندی و عرضه هنوز تا رسیدن به استانداردهای روز فاصله داریم و باید با بهره‌گیری از دانش روز و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان این ضعف برطرف شود.

حبیبی با اشاره به لزوم مقابله با عرضه محصولات غیراصیل با نام روغن کرمانشاهی، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد محصولاتی با این عنوان وارد بازار می‌شود که کیفیت و اصالت لازم را ندارند و این مسئله به اعتبار برند روغن کرمانشاهی آسیب می‌زند. از این‌رو لازم است دستگاه‌های مسئول با نظارت دقیق، استانداردسازی فرآیند تولید و برخورد با تخلفات، از جایگاه این برند ارزشمند حفاظت کنند.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به افزایش استقبال گردشگران از محصولات سنتی و ارگانیک، گفت: احیای تولیدات اصیل کرمانشاه، بازگشت به فرهنگ و هویت تاریخی استان است. امروز گردشگران علاوه بر بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، به دنبال تجربه سبک زندگی بومی، اقامت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و استفاده از محصولات سنتی و ارگانیک هستند و این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای رونق گردشگری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و توسعه پایدار اقتصاد استان فراهم کند.

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