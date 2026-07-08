کشف حدود 6 کیلوگرم تریاک در قزوین

سرهنگ علی خمسه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی با استفاده از یک دستگاه سواری دنا قصد انتقال محموله مواد مخدر از استان البرز به یکی از استان های غربی کشور را دارد که شناسایی و توقیف خودرو در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سریعا به محورهایی که احتمال تردد خودرو مورد نظر می باشد اعزام و در نهایت خودرو سواری دنا را شناسایی و در اقدامی سریع موفق شدند آن را توقیف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو 2 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

خمسه همچنین از کشف 3 کیلو و 300 گرم تریاک از یک منزل مسکونی در شهر بیدستان و دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد.

وی ادامه داد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و توزیع مواد مخدر توسط یک قاچاقچی مواد مخدر در یک منزل مسکونی در شهر بیدستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

خمسه یادآور شد: ماموران پس از شناسایی متهم و هماهنگی با مقام قضایی، به منزل مسکونی مورد نظر اعزام و دربازرسی از آن، 3 کیلو و 300 گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی در ادامه از کشف 2 کیلو و 600 گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودرو وانت پیکان و دستگیری یک نفر دراین خصوص خبرداد.

فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران یگان امداد شهرستان قزوین در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر حین گشت زنی در آزادراه قزوین- زنجان به یک دستگاه خودرو وانت پیکان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، 2 کیلو و 600 گرم ماده مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه در این رابطه راننده خودرو دستگیر شد، خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی یه مرجع قضایی معرفی شد.

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