به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی در خصوص واژگونی یک دستگاه تانکر ۲۲ تُنی حمل گاز مایعLPG، که صبح امروز در جاده قدیم قزوین رشت رخ داد، گفت: با ابتکار عمل و محصور کردن تانکر با حجم زیادی از ماسه، تانکر به صورت ایمن جا به جا و جاده بازگشایی شد.

وی از نیروهای آتش‌نشان اعزامی از قزوین، کوگیر و کوهین، اورژانس استان، پلیس راه استان، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هلال‌احمر و امداد خودرو برای حضور به موقع و موثر در صحنه قدردانی کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان با حضور و بازدید از صحنه واژگونی یک دستگاه تانکر حمل گاز مایعLPG که صبح امروز در جاده قدیم قزوین رشت و حد فاصل روستاهای ملاعلی و کوهگیر رخ داد، گفت: بی‌احتیاطی راننده تانکر گفته‌شده و عدم رعایت نکات ایمنی و اصول صحیح رانندگی موجب واژگونی این تانکر و مصدومیت راننده آن گردید که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان انتقال داده شد.

مهدیخانی با اشاره به اینکه استان قزوین علاوه بر اینکه استان صنعتی با پتانسیل بالای مخاطرات در حوزه موادِ خطرناک است، ادامه داد: استان قزوین در شاهراه مواصلاتی غرب به شرق و جنوب به شمال واقع شده و این موضوع احتمال مخاطرات جاده ای را به شدت بالا برده و نقش رانندگان وسایط نقلیه در حفظ ایمنی مسیرها را پررنگ‌تر کرده است.

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