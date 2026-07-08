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تثبیت امنیت شغلی نیروهای فضای سبز شهر اراک / تبدیل وضعیت از اشتغال موقت به نیروی تمام سال

تثبیت امنیت شغلی نیروهای فضای سبز شهر اراک / تبدیل وضعیت از اشتغال موقت به نیروی تمام سال
کد خبر : 1810525
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رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اراک بر ضرورت تثبیت امنیت شغلی در بخش‌های خدماتی تأکید کرده و در این خصوص گفت: وضعیت استخدامی نیروهای فصلی بخش فضای سبز شهر اراک ساماندهی شده و از چرخه اشتغال موقت خارج می‌شوند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نیروی تمام سال تبدیل خواهند شد.

به گزارش ایلنا، علی چگینی بر ضرورت حمایت از نیروی کار در مدیریت شهری تأکید داشته و در این رابطه افزود: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای کار فصلی بخش فضای سبز و تبدیل الگوی فعالیت آنان به استخدامی تمام سال، گامی راهبردی در جهت مقابله با بی‌ثباتی شغلی و تضمین استمرار خدمات شهری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از این، تعداد قابل‌توجهی از نیروهای کار فضای سبز اشتغال فصلی داشتند و با پایان هر دوره کاری، از چرخه درآمدزایی خارج می‌شدند. این وضعیت منجر به افت بهره‌وری و کاهش کیفیت نگهداری منظر شهری در فصول غیرکاری می‌شد و آسیب‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری نیز به بدنه نیروهای کار وارد می‌کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اراک اظهار داشت: فقدان امنیت شغلی و قطع نوسانات درآمدی در فصول خاص سال، توان برنامه‌ریزی اقتصادی خانواده‌های کارگری را به شدت کاهش می‌دهد، این بی‌ثباتی در درآمد، منجر به تزلزل در امنیت غذایی، کاهش قدرت خرید و در نهایت ایجاد اضطراب روانی در بدنه خانواده می‌شود.

چگینی بر ارتباط مستقیم میان امنیت شغلی و کیفیت خدمات شهری تأکید داشته و تصریح کرد: تداوم حضور نیروهای کار متخصص در سازمان سیما، منظر و فضای سبز در تمامی فصول سال، علاوه بر تضمین حقوق و مزایای مستمر، موجب ارتقاء تعلق سازمانی و افزایش بهره‌وری در فرآیندهای نگهداری فضاهای شهری می‌شود.

وی بیان داشت: خروج نیروهای خدماتی از وضعیت اشتغال موقت و تبدیل آنها به نیروی مستمر، فراتر از یک اقدام اداری و یک ضرورت برای حفظ سرمایه‌های انسانی و حمایت از ساختار معیشتی خانواده‌های کارگری است که می‌تواند از طریق تثبیت جریان درآمدی، از بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری فصلی پیشگیری کند.

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