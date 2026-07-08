تثبیت امنیت شغلی نیروهای فضای سبز شهر اراک / تبدیل وضعیت از اشتغال موقت به نیروی تمام سال

به گزارش ایلنا، علی چگینی بر ضرورت حمایت از نیروی کار در مدیریت شهری تأکید داشته و در این رابطه افزود: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای کار فصلی بخش فضای سبز و تبدیل الگوی فعالیت آنان به استخدامی تمام سال، گامی راهبردی در جهت مقابله با بی‌ثباتی شغلی و تضمین استمرار خدمات شهری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از این، تعداد قابل‌توجهی از نیروهای کار فضای سبز اشتغال فصلی داشتند و با پایان هر دوره کاری، از چرخه درآمدزایی خارج می‌شدند. این وضعیت منجر به افت بهره‌وری و کاهش کیفیت نگهداری منظر شهری در فصول غیرکاری می‌شد و آسیب‌های اقتصادی جبران‌ناپذیری نیز به بدنه نیروهای کار وارد می‌کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اراک اظهار داشت: فقدان امنیت شغلی و قطع نوسانات درآمدی در فصول خاص سال، توان برنامه‌ریزی اقتصادی خانواده‌های کارگری را به شدت کاهش می‌دهد، این بی‌ثباتی در درآمد، منجر به تزلزل در امنیت غذایی، کاهش قدرت خرید و در نهایت ایجاد اضطراب روانی در بدنه خانواده می‌شود.

چگینی بر ارتباط مستقیم میان امنیت شغلی و کیفیت خدمات شهری تأکید داشته و تصریح کرد: تداوم حضور نیروهای کار متخصص در سازمان سیما، منظر و فضای سبز در تمامی فصول سال، علاوه بر تضمین حقوق و مزایای مستمر، موجب ارتقاء تعلق سازمانی و افزایش بهره‌وری در فرآیندهای نگهداری فضاهای شهری می‌شود.

وی بیان داشت: خروج نیروهای خدماتی از وضعیت اشتغال موقت و تبدیل آنها به نیروی مستمر، فراتر از یک اقدام اداری و یک ضرورت برای حفظ سرمایه‌های انسانی و حمایت از ساختار معیشتی خانواده‌های کارگری است که می‌تواند از طریق تثبیت جریان درآمدی، از بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری فصلی پیشگیری کند.

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