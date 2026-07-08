شناسایی و تعطیلی ۲ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در شیراز

به گزارش ایلنا، امین نیاکان با اعلام این خبر، گفت: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و مقابله با فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز، دو مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در شیراز شناسایی و تعطیل شدند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد افرادی که در این دو مرکز به ارائه خدمات دندانپزشکی مشغول بودند، فاقد صلاحیت حرفه‌ای و مدارک معتبر لازم برای ارائه خدمات درمانی بوده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: این دو مرکز با همکاری کارشناسان اداره دندانپزشکی معاونت درمان و کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه شناسایی و پس از انجام مراحل قانونی، تعطیل شدند.

نیاکان با تأکید بر استمرار نظارت‌های معاونت درمان بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷ مرکز درمانی غیرمجاز در شیراز شناسایی و تعطیل شده‌اند و این روند با هدف حفظ سلامت مردم و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت، با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات درمانی، از مجاز بودن مرکز درمانی و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره های 190 و 1819 گزارش دهند.