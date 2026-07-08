شتاب در تکمیل سه محور راهبردی فارس/ کاهش ۱۳۰ کیلومتری مسیر و تقویت ارتباط با شرق کشور

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی با تأکید بر تسریع اجرای پروژه‌های راهسازی راهبردی استان گفت: تکمیل محورهای کوهنجان–کوار، سروستان–خرامه و مرودشت–بندامیر–رحمت‌آباد–سلطان‌شهر، علاوه بر افزایش ایمنی و بهبود دسترسی، نقش مهمی در توسعه ارتباطات استان با شرق کشور و تقویت پدافند غیرعامل خواهد داشت.

عبدالهی در بازدید از چند پروژه مهم راهسازی استان فارس، بر تسریع روند اجرای این طرح‌ها و تداوم تأمین منابع مالی برای تکمیل آن‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به پروژه احداث محور کوهنجان–کوار گفت: این محور به طول ۲۴ کیلومتر و با مشخصات راه اصلی عریض در دست اجراست که تاکنون ۶ کیلومتر آن آسفالت شده و ۵ کیلومتر دیگر نیز آماده اجرای عملیات آسفالت است.

عبدالهی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، محور ارتباطی شیراز به جهرم و همچنین اتصال محور شیراز به سمت فسا و داراب برقرار خواهد شد و این مسیر، ارتباط شهرستان‌های کوار، فیروزآباد، کنارگذر شیراز و محور شیراز–ارژن را تکمیل می‌کند. همچنین این محور به دلیل ایجاد مسیر جایگزین، از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه از پروژه محور سروستان–خرامه بازدید کرد و گفت: این محور به طول ۴۰ کیلومتر در دست احداث است که تاکنون ۲۱ کیلومتر آن آسفالت شده و مابقی مسیر پس از تکمیل عملیات زیرسازی، آسفالت خواهد شد.

وی با اشاره به توقف چندساله این پروژه اظهار کرد: با پیگیری‌های نماینده مردم سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی و همچنین استاندار فارس، عملیات اجرایی پروژه از سرگرفته شده و تکمیل آن نقش مهمی در تقویت ارتباط استان فارس با شرق کشور خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه تکمیل محور مرودشت–بندامیر–رحمت‌آباد–سلطان‌شهر، مسیر تردد بین محدوده سعادت‌شهر و خرامه را حدود ۱۳۰ کیلومتر کاهش می‌دهد، تصریح کرد: این پروژه علاوه بر کاهش زمان و هزینه سفر، یکی از محورهای مهم ترانزیتی استان محسوب می‌شود و دسترسی به شرق کشور، بندرعباس، لار و جهرم را تسهیل خواهد کرد. این محور همچنین به عنوان یکی از مسیرهای راهبردی در حوزه پدافند غیرعامل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عبدالهی همچنین از پروژه محور مرودشت–بندامیر–رحمت‌آباد–سلطان‌شهر بازدید کرد و گفت: این محور به طول ۶۰ کیلومتر در حال اجراست که تاکنون ۸ کیلومتر آن به صورت بزرگراه احداث شده و عملیات اجرای آسفالت لایه دوم، نصب نیوجرسی و همچنین روسازی ۸ کیلومتر دیگر از مسیر در حال انجام است.

وی در پایان بر تسریع در اجرای پروژه‌های راهسازی استان تأکید کرد و گفت: تکمیل این طرح‌ها ضمن ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش زمان سفر، زمینه توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل و بهبود دسترسی مناطق مختلف استان فارس را فراهم خواهد کرد.