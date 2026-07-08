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هشدار هواشناسی اصفهان درباره موج گرما؛ هفته‌ای داغ پیش‌روست

هشدار هواشناسی اصفهان درباره موج گرما؛ هفته‌ای داغ پیش‌روست
کد خبر : 1810515
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اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به تقویت الگوهای گرم تابستانی و شکل‌گیری امواج گرمایی تا ۲۵ تیر ماه هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا جمعه تا پنجشنبه هفته آینده (۱۹ تا ۲۵ تیرماه) به دلیل تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری امواج گرمایی، دما در سراسر مناطق استان افزایش نسبی بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، گرما به ویژه در نیمه شمالی و مرکزی استان از جمله شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه، اصفهان و فلاورجان محسوس خواهد بود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف حامل انرژی ( آب و برق)، احتمال آسیب به صنعت کشاورزی، گرما زدگی و افزایش شدت تابش فرابنفش خورشید در ساعات میانی روز هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از انجام فعالیت های فیزیکی در فضای باز و کشاورزی در ساعات میانی روز پرهیز کنند.

در ادامه، هواشناسی اصفهان بر لزوم مدیریت تولید و مصرف حامل های انرژی و کنترل دمای مراغداری‌ها و گلخانه ها تاکید کرده است.

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