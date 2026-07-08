افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به 5 میلیارد ریال

به گزارش ایلنا، محمدرضا عسگری به همکاری مناسب بانک‌های عامل استان اشاره داشته و افزود: ابلاغیه این تسهیلات به بانک‌های عامل استان مرکزی ارسال و سهمیه‌ها توزیع شده است. سهمیه استان در سال جاری برای ساخت 4500 واحد مسکونی پیش‌بینی شده است.

وی به شرایط پرداخت تسهیلات فوق اشاره کرده و ادامه داد: این تسهیلات نه تنها در پروژه‌های روستایی، بلکه در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت نیز برای متقاضیان دهک‌های یک تا 4 که قصد احداث مسکن به صورت خودمالک یا حمایتی دارند، قابل پرداخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: 30 هزار نفر در 31 شهر با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن زیر نظر بنیاد مسکن این استان ثبت‌نام کردند که از این تعداد، 10 هزار نفر واجد شرایط شناسایی شده و 7000 نیز نفر به پروژه متصل شدند.

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