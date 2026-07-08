به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جلال رحیم‌زاده اظهار کرد: در چارچوب اجرای برنامه الگوی کشت، شهرستان‌های عجب‌شیر و بناب به عنوان مهم‌ترین و مستعدترین مناطق تولید سیب‌زمینی تابستانه در استان شناخته می‌شوند و بخش عمده این محصول در این شهرستان‌ها تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه کشت سیب‌زمینی در آذربایجان شرقی به دو صورت تابستانه و پاییزه انجام می‌شود، افزود: برداشت این محصول نیز متناسب با زمان کشت در دو فصل تابستان و پاییز صورت می‌گیرد. امسال سطح زیر کشت سیب‌زمینی تابستانه استان به یک هزار ۶۳۶هکتار رسیده که شهرستان عجب‌شیر با یک‌هزار و ۲۷۰ هکتار، رتبه نخست سطح زیر کشت این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، تاکنون از سطح بیش از یک‌هزار و ۶۳۶ هکتار از مزارع زیر کشت، تولید بیش از حدود ۷۰ هزار تن سیب‌زمینی تابستانه پیش‌بینی شده است. عملیات برداشت این محصول از حدود یک هفته گذشته آغاز شده و میانگین عملکرد مزارع در سال زراعی جاری حدود ۴۳ تن در هر هکتار برآورد می‌شود که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب تولید در استان است.

رحیم‌زاده با اشاره به ارقام کشت‌شده در استان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب به‌ویژه در شهرستان عجب‌شیر، ارقام زودرس و بازارپسند شامل ساگیتا، کلومبا، دوناتا، جلی، اسپریت، رانومی و آگریا به منظور تأمین نیاز بازار تازه‌خوری کشت شده‌اند که از کیفیت مطلوب و استقبال مناسب مصرف‌کنندگان برخوردار هستند.

وی استفاده از بذرهای گواهی‌شده و اصلاح‌شده، مدیریت علمی و اصولی مزارع، توسعه کشت مکانیزه، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری به‌ویژه آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) و رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان را از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت تولید سیب‌زمینی در استان عنوان کرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان اظهار داشت: کوچک بودن اراضی کشاورزی، کمبود سردخانه‌های استاندارد، نبود واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و مراکز مجهز بسته‌بندی، از مهم‌ترین مشکلات سیب‌زمینی‌کاران به‌ویژه در شهرستان عجب‌شیر است که ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع آنها را دوچندان می‌کند.

رحیم‌زاده تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه استان در تولید سیب‌زمینی، لازم است زمینه جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی، سردخانه‌ها و واحدهای بسته‌بندی فراهم شود. همچنین تقویت تعاونی‌های تولید، ساماندهی بازاررسانی داخلی و صادراتی، استفاده از ظرفیت خرید توافقی و خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان، می‌تواند ضمن جلوگیری از نوسانات بازار و کاهش خسارات احتمالی، انگیزه تولیدکنندگان را برای استمرار تولید این محصول راهبردی افزایش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید سیب‌زمینی باکیفیت در آذربایجان شرقی علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان فراهم کرده است و حمایت از زنجیره تولید تا بازار، نقش مهمی در پایداری این بخش خواهد داشت.

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