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هوای آذربایجان شرقی گرم‌تر می‌شود

هوای آذربایجان شرقی گرم‌تر می‌شود
کد خبر : 1810509
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کارشناس اداره‌کل هواشناسی آذربایجان شرقی از تداوم ناپایداری‌های جوی در نواحی شمالی استان تا عصر پنجشنبه خبر داد و گفت: همزمان با احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و افزایش ابر، دمای هوا از روز چهارشنبه به‌صورت نسبی در بیشتر مناطق استان افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان درباره آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: با توجه به گذر امواج تراز میانی جو از نواحی شمالی استان، تا عصر روز پنجشنبه در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات و نواحی شمالی آذربایجان شرقی، افزایش ابر، بارش‌های رگباری باران، وقوع رعد و برق و وزش باد موقتی دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: از روز چهارشنبه، دمای هوا به‌صورت نسبی افزایش خواهد یافت و روند افزایشی دما در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

نریمان همچنین درباره دمای شهرهای استان در شبانه‌روز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سراب با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و عجب‌شیر با ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر آذربایجان شرقی بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین مدت، حداکثر دمای تبریز ۳۳ درجه سانتی‌گراد و حداقل دمای این شهر ۱۹ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.

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