به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان درباره آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: با توجه به گذر امواج تراز میانی جو از نواحی شمالی استان، تا عصر روز پنجشنبه در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات و نواحی شمالی آذربایجان شرقی، افزایش ابر، بارش‌های رگباری باران، وقوع رعد و برق و وزش باد موقتی دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: از روز چهارشنبه، دمای هوا به‌صورت نسبی افزایش خواهد یافت و روند افزایشی دما در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

نریمان همچنین درباره دمای شهرهای استان در شبانه‌روز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سراب با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و عجب‌شیر با ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر آذربایجان شرقی بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین مدت، حداکثر دمای تبریز ۳۳ درجه سانتی‌گراد و حداقل دمای این شهر ۱۹ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.

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