به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، صابر پرنیان با اشاره به عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: با وجود شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت مدیریت آثار ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، نه تنها روند سرمایه‌گذاری صنعتی در آذربایجان شرقی متوقف نشد، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صدور پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی ۱۲ درصد، میزان اشتغال ۷۳ درصد و حجم سرمایه‌گذاری صنعتی ۶۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در این مدت ۵۵ واحد تولیدی جدید با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴.۱ همت و اشتغال‌زایی برای ۹۷۶ نفر در استان به بهره‌برداری رسیده است. از این تعداد، ۳۸ درصد در گروه صنایع فلزی، ۵۵ درصد در صنایع غیرفلزی و ۷ درصد در بخش صنایع معدنی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همزمان ۶۳ واحد صنعتی نیز با اجرای طرح‌های توسعه، ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۶.۶ همت، زمینه اشتغال یک هزار و ۴۹۰ نفر را فراهم کرده است.

پرنیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفع موانع تولید گفت: طی سه‌ماهه نخست سال، ۱۷ جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار و در مجموع ۱۰۶ مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب رسید، همچنین سه واحد تولیدی راکد خارج از شهرک‌های صنعتی نیز با پیگیری‌های انجام‌شده احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

وی اجرای بسته‌های حمایتی را از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید در استان دانست و اظهار کرد: بسته حمایتی موضوع بند۶ مصوبه شورای تأمین استان با محوریت واردات بدون انتقال ارز از طریق ثبت آماری و بدون ثبت سفارش، نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی ایفا کرده است.

وی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این بسته حمایتی، به‌ویژه برای واحدهای پتروشیمی و فولادی که در پی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی رمضان با کمبود مواد اولیه مواجه شده بودند، علاوه بر جبران کمبودها، از شکل‌گیری التهاب در بازار تولید جلوگیری شد و ثبات نسبی در روند تولید استان برقرار گردید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در این بخش، ۳۶۸ درخواست از سوی ۱۵۰ واحد تولیدی دریافت و پس از بررسی، حمایت‌های لازم برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت این واحدها انجام شد.

وی همچنین به اجرای بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مصوبات ستاد تسهیل کشور، اختیارات تفویض‌شده به استانداران و همکاری گمرکات، مشکلات ۸۶ واحد تولیدی استان که در زمینه ترخیص ماشین‌آلات، کالاها و مواد اولیه با موانع اجرایی روبه‌رو بودند، برطرف شد و کالاهای مورد نیاز آنها از گمرکات ترخیص گردید.

وی تأکید کرد: استمرار اجرای بسته‌های حمایتی، تسریع در تأمین مواد اولیه، رفع موانع تولید و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین رویکردهای اداره‌کل صمت استان برای حفظ پایداری تولید، افزایش اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی خواهد بود.

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