۲ کشته و ۲ مصدوم در تصادف مسیر داران – شهرکرد
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بر اثر برخورد رخ به رخ یک دستگاه سواری پژو با کامیونت بنز در محور داران – شهرکرد، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ عبدالرضا میرزایی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانهها اظهار داشت: ساعت ۰۱:۲۵ بامداد امروز، وقوع یک فقره تصادف در محور داران – شهرکرد، در محدوده یک کیلومتری روستای بلمیر به پاسگاه انتظامی دامنه اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی در محل حاضر شدند که در بررسیهای اولیه مشخص شد یک دستگاه سواری پژو به صورت رخ به رخ با یک دستگاه کامیونت بنز برخورد کرده است.
ریسی پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست داده و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این سانحه را ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده سواری پژو اعلام کردند.
سرهنگ میرزایی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط مسیر و بهویژه در ساعات شب، سرعت مطمئنه را رعایت و از هرگونه شتابزدگی و رانندگی پرخطر خودداری کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری شود.