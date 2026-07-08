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مسمومیت ۲۲ نفر بر اثر نشت گاز کلر در واحد صنعتی گلپایگان

مسمومیت ۲۲ نفر بر اثر نشت گاز کلر در واحد صنعتی گلپایگان
کد خبر : 1810500
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مدیر بهداشت و درمان گلپایگان از مسمومیت ۲۲ نفر بر اثر نشت گاز کلر در یکی از واحدهای شهرک صنعتی سعیدآباد این شهرستان خبر داد و گفت: با حضور سریع نیروهای امدادی، مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد وحید ربیعی روز چهارشنبه اظهار داشت: گزارش وقوع این حادثه ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه صبح امروز به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله چهار واحد امدادی اورژانس، سه واحد امدادی جمعیت هلال‌احمر و ۲ واحد امدادی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که نشت گاز کلر در یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سعیدآباد، در مجموع ۷۰ نفر را در معرض حادثه قرار داده که از این تعداد، ۲۲ نفر دچار مسمومیت شدند.

مدیر بهداشت و درمان گلپایگان بیان کرد: از مجموع مصدومان، سه نفر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه به صورت سرپایی مداوا و ۱۹ نفر دیگر برای انجام اقدامات تخصصی و تکمیل روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان منتقل شدند.

وی با تأکید بر اینکه این حادثه تاکنون هیچ مورد فوتی نداشته است، گفت: وضعیت عمومی مصدومان مناسب گزارش شده و تحت نظر کادر درمان قرار دارند.

ربیعی با اشاره به هماهنگی مطلوب دستگاه‌های امدادی در مدیریت این حادثه، خاطرنشان کرد: حضور به موقع نیروهای اورژانس، هلال‌احمر و آتش‌نشانی در محل، نقش موثری در کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش پیامدهای حادثه داشت.

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