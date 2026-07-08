۳.۵ کیلومتر از بزرگراه مرند - جلفا زیر بار ترافیک رفت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بابک نجفیان، با بیان اینکه هفت کیلومتر از بزرگراه مرند - جلفا تکمیل نشده بود، افزود: از این میزان ۳.۵ کیلومتر از حد فاصل سه‌راهی روستای قره‌تپه تا سه‌راهی روستای هرزند جدید، به صورت باند رفت و برگشت به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه گام بلند دیگری برای کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی مسافران در این مسیر ترانزیتی است، اظهار کرد: بهره برداری از این مسیر، در راستای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار حوزه راه و شهرسازی استان انجام شده و علائم ایمنی، خط‌کشی و نیوجرسی آن به صورت کامل نصب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه رفع نقاط حادثه خیز و تکمیل محورهای ترانزیتی از اولویت های این اداره کل است، گفت: این قطعه از بزرگراه که با استانداردهای ایمنی روز اجرا شده و تردد برای ساکنان منطقه و مسافران تسهیل شده است.

نجفیان، با بیان اینکه بهره برداری از این مسیر، گره ترافیکی مهمی را در محورهای ارتباطی استان باز کرده و بخشی از دغدغه‌های ایمنی مردم منطقه را مرتفع ساخته است، ادامه داد: عملیات عمرانی برای باقیمانده این مسیر با سرعت در حال پیگیری است و در شرف تکمیل قرار دارد.

وی یادآور شد: همزمان با این عملیات، احداث پل زیرگذر هشت متری در ورودی شهرک هرزند عتیق نیز در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد تا دسترسی ایمن اهالی این منطقه نیز به زودی محقق شود.

نجفیان، افزود: تکمیل بزرگراه مرند- جلفا به عنوان یکی از محورهای کلیدی اتصال به مرزهای شمال غربی کشور، نه تنها نقش موثری در کاهش بار ترافیکی و افزایش سرعت جابجایی کالا و مسافر دارد، بلکه با استانداردهای ایمنی لحاظ شده، نویدبخش کاهش چشمگیر مخاطرات جاده‌ای برای کاربران این مسیر خواهد بود.

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