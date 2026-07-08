گلایه صریح صنعتگران یزد از تصمیمات خلقالساعه/ چرا بخش خصوصی شنیده نمیشود؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل، همدلی و شنیدن دغدغههای بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات تولید را برطرف کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، نشست مشترک هیئتمدیره و رؤسای انجمنهای تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با حضور مدیران ارشد حوزه های صنعت، قضایی و برق استان یزد برگزار و دغدغه های حوزه صنایع مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
سید علی اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نیز در این جلسه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در وضعیت کنونی، اظهار کرد: امروز اقتصاد کشور تحت تأثیر مشکلات متعدد داخلی و خارجی قرار دارد و جنگ اخیر نیز فشار مضاعفی بر بخشهای مختلف وارد کرده است. با این حال، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی همچون رزمندگان حوزه تولید، اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و شایسته قدردانی هستند.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی همزمان با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی، تحریمها، رکود و افزایش هزینههای انرژی و دستمزد مواجهاند، افزود: بخش دولتی نیز با محدودیتهایی روبهروست، اما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل، همدلی و شنیدن دغدغههای یکدیگر هستیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات تولید را برطرف کنیم.
رئیس خانه صمت یزد با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین منابع مالی صنایع، از برنامه تشکیل صندوق حمایت از صنایع با مشارکت خانه صمت و یکی از بانکها خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این صندوق، حمایت از واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی و تأمین سرمایه مورد نیاز آنهاست.
کلانتر نیز با تأکید بر اینکه تولیدکننده نباید در ستاد تسهیل با برخوردهای نامناسب مواجه شود، تصریح کرد: مصوبات کارگروه تسهیل لازمالاجراست و در صورت وجود موانع قانونی، دستگاههای اجرایی باید دلایل عدم اجرای مصوبات را بهصورت رسمی اعلام کنند.
رئیس خانه صمت در ادامه خواستار تدوین برنامهای شفاف برای نحوه اعمال محدودیت برق صنایع شد و تأکید کرد: اطلاعرسانی دقیق و مشارکت انجمنهای تخصصی در تدوین این برنامه میتواند از خسارتهای وارده به صنایع بکاهد. وی با اشاره به صنعتی و معدنی بودن استان یزد، بر ضرورت دفاع از سهم استان در تأمین انرژی تأکید کرد.
تولید زیر آتش؛ صنعتگران یزد از جنگ، ناترازی برق و بحران نقدینگی گفتند
در ادامه، رؤسای انجمنهای تخصصی و فعالان اقتصادی به بیان دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند. مهمترین محورهای مطرحشده شامل ضرورت اصلاح قوانین و مقررات در راستای بهبود فضای کسبوکار، کاهش هزینههای تحمیلشده به صنایع، استفاده از تجربیات کشورهای موفق در دوران پساجنگ، اصلاح ساختار اقتصاد دولتی، اجرای واقعی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تقویت نگاه حمایتی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی، کاهش بروکراسی اداری، ثبات در قوانین و بخشنامهها، جبران کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک، نوسازی ماشینآلات معدنی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی بود.
در این نشست همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک نظارت و پایش با مشارکت خانه صمت، ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای صنعتگران در دستگاه قضایی، مشارکت بخش خصوصی در تدوین دستورالعملها و انتقال مطالبات استان به مراجع ملی مطرح شد.
وقتی تولید هم با جنگ میجنگد، هم با خاموشیها
نمایندگان صنعت برق نیز با تشریح وضعیت ناترازی انرژی، خسارتهای واردشده به زیرساختهای برق استان در جریان جنگ و محدودیتهای تولید برق در فصل تابستان، اعلام کردند با وجود خسارت بیش از ۷۵۰ میلیارد تومانی به صنعت برق استان و خروج بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور از مدار، تلاش شده است پایداری شبکه حفظ شود. همچنین برنامههای مدیریت مصرف صنایع و محدودیتهای اعمالشده برای واحدهای صنعتی تشریح شد.
محمدکاظم صادقیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی و تأمین ارز ماشینآلات اظهار داشت: موضوعات مطرحشده از سوی صنعتگران بهصورت جدی به مراجع تصمیمگیر کشور منتقل خواهد شد. وی اصلاح کارگروه تسهیل، پیگیری تأمین ارز ماشینآلات، بررسی مسائل حوزه گاز و تقویت ارتباط بانک مرکزی با بخش خصوصی را از مهمترین برنامههای در دست اقدام عنوان کرد و تأکید کرد بسیاری از مطالبات مطرحشده، کاملاً بهحق است.
خط قرمز ما توقف تولید است
در پایان، موحدی نیا، معاون دادستان، با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید، توقف خطوط تولید و تعدیل نیرو را خط قرمز مجموعه قضایی دانست و گفت: از واحدهای تولیدی فعال حمایت خواهیم کرد. وی از پیگیری موضوع قیمت سوخت، تشکیل شورای حل اختلاف ویژه صنایع، فعال بودن کمیته ارزی ترخیص کالا در استان یزد، بررسی مشکلات تأمین اجتماعی و پیگیری اصلاح فرآیندهای مرتبط با تعهدات ارزی خبر داد و افزود: هدف مشترک همه دستگاهها، کاهش آسیبها و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال است.