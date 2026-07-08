به گزارش خبرنگار ایلنا، سجاد حسامی اظهار کرد: روند خرید تضمینی مباشرتی گندم و خرید توافقی کلزا در آذربایجان‌غربی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۵ هزار تن گندم و ۲ هزار و ۶۰۰ تن کلزا از طریق مراکز خرید تعاون روستایی استان تحویل و خریداری شده است.

وی افزود: عملیات خرید تضمینی گندم و خرید توافقی کلزا در سال جاری از طریق ۶ مرکز خرید فعال در سطح استان و با مباشرت اتحادیه تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با اشاره به روند برداشت محصولات زراعی در استان تصریح کرد: با توجه به روند فعلی برداشت و تحویل محصول، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل خرید، حدود یک هزار تن دیگر نیز به میزان خرید کلزا افزوده شود.

حسامی هدف از اجرای خرید تضمینی مباشرتی و خرید توافقی را حمایت از کشاورزان، تسهیل در فرآیند تحویل محصول و ساماندهی خرید محصولات اساسی زراعی عنوان کرد و گفت: این طرح با جدیت در سطح استان در حال اجراست تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را در کوتاه‌ترین زمان و با سهولت بیشتری به مراکز خرید تحویل دهند.

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