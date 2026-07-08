به گزارش خبرنگار ایلنا، علی دهقانی با اشاره به نتایج تازه منتشرشده طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با ثبت نرخ بیکاری ۵.۵ درصد، پس از خراسان جنوبی، دومین استان کشور از نظر پایین‌ترین نرخ بیکاری است.

وی افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، همدلی و همکاری مؤثر میان مدیریت ارشد استان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده و نشان‌دهنده روند مطلوب بازار کار در آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۶.۷ درصد بوده است، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

دهقانی ادامه داد: نرخ بیکاری آذربایجان‌غربی همچنین دو واحد درصد کمتر از میانگین کشوری است؛ به‌طوری که میانگین نرخ بیکاری کشور ۷.۵ درصد اعلام شده و این موضوع بیانگر اثربخشی سیاست‌های اشتغال‌زایی و توسعه فرصت‌های شغلی در استان است.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و راهبری‌های مدیریت ارشد استان، این دستاورد را حاصل برنامه‌ریزی منسجم، تعامل سازنده و پیگیری مستمر در حوزه اشتغال عنوان کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی با اشاره به همراهی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، بخش خصوصی، کارآفرینان و سایر نهادهای مرتبط اظهار کرد: تداوم این هم‌افزایی، توسعه سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه حفظ و ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در شاخص‌های اشتغال کشور را فراهم خواهد کرد.

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