آذربایجانغربی دومین استان با کمترین نرخ بیکاری کشور شد/ کاهش۵/۵درصدی نرخ بیکاری در استان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی گفت: بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری این استان به ۵.۵ درصد رسیده و آذربایجانغربی پس از خراسان جنوبی، رتبه دوم کشور را از نظر پایینترین نرخ بیکاری کسب کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی دهقانی با اشاره به نتایج تازه منتشرشده طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران اظهار کرد: آذربایجانغربی با ثبت نرخ بیکاری ۵.۵ درصد، پس از خراسان جنوبی، دومین استان کشور از نظر پایینترین نرخ بیکاری است.
وی افزود: این موفقیت حاصل برنامهریزی هدفمند، همدلی و همکاری مؤثر میان مدیریت ارشد استان، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بوده و نشاندهنده روند مطلوب بازار کار در آذربایجانغربی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۶.۷ درصد بوده است، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
دهقانی ادامه داد: نرخ بیکاری آذربایجانغربی همچنین دو واحد درصد کمتر از میانگین کشوری است؛ بهطوری که میانگین نرخ بیکاری کشور ۷.۵ درصد اعلام شده و این موضوع بیانگر اثربخشی سیاستهای اشتغالزایی و توسعه فرصتهای شغلی در استان است.
وی با قدردانی از حمایتها و راهبریهای مدیریت ارشد استان، این دستاورد را حاصل برنامهریزی منسجم، تعامل سازنده و پیگیری مستمر در حوزه اشتغال عنوان کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی با اشاره به همراهی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، بخش خصوصی، کارآفرینان و سایر نهادهای مرتبط اظهار کرد: تداوم این همافزایی، توسعه سرمایهگذاری، حمایت از تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، زمینه حفظ و ارتقای جایگاه آذربایجانغربی در شاخصهای اشتغال کشور را فراهم خواهد کرد.