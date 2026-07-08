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هشدار دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره شناسایی پشه «آئدس آلبوپیکتوس»؛ مشارکت مردم کلید پیشگیری است

هشدار دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره شناسایی پشه «آئدس آلبوپیکتوس»؛ مشارکت مردم کلید پیشگیری است
کد خبر : 1810453
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران از شناسایی پشه «آئدس آلبوپیکتوس» در بخش‌هایی از این استان خبر داد و تأکید کرد که کنترل این پشه و پیشگیری از بیماری‌های منتقله توسط آن، بیش از هر چیز به همکاری شهروندان در حذف محل‌های تکثیر و آب‌های راکد وابسته است.

به گزارش ایلنا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران از شناسایی پشه «آئدس آلبوپیکتوس» در بخش‌های مختلف این استان خبر داد و بر لزوم آگاهی عمومی و حذف محیط‌های تکثیر این حشره تأکید کرد.

احمدعلی عنایتی، استاد حشره‌شناسی پزشکی، در اظهاراتی اعلام کرد که پشه آئدس آلبوپیکتوس به دلیل ویژگی‌های ظاهری نظیر نوار سفید روی پشت و خطوط سفید روی پاها، به‌راحتی قابل شناسایی است. وی افزود این پشه برخلاف تصور عمومی، در تالاب‌ها تکثیر نمی‌شود، بلکه مقادیر اندک آب‌های راکد در زیر گلدانی‌ها، لاستیک‌های فرسوده و ظروف رها شده، محیط ایده‌آلی برای رشد لاروهای آن است.

دکتر عنایتی با اشاره به توانایی این پشه در انتقال ویروس‌های «تب دنگی» و «چیکونگونیا»، خاطرنشان کرد که اگرچه حضور این پشه به‌تنهایی به معنای وجود بیماری نیست، اما در صورت ورود ویروس توسط افراد آلوده، این حشره می‌تواند زنجیره انتقال بیماری را فعال کند. وی تأکید کرد که در حال حاضر درمان اختصاصی برای این بیماری‌ها وجود ندارد و واکسن‌های موجود نیز در شرایط فعلی استان مازندران قابل استفاده نیستند.

این مقام مسئول، مؤثرترین راه مقابله را حذف محل‌های تولیدمثل دانست و از شهروندان خواست تا با تخلیه هفتگی ظروف آب، پوشاندن مخازن و مدیریت صحیح پسماندها، در کنترل جمعیت این پشه همکاری کنند. همچنین توصیه شد برای محافظت فردی، از لباس‌های آستین‌بلند، مواد دورکننده حشرات و توری‌های پنجره استفاده شود.

در پایان، وی با اشاره به اینکه بیشترین فراوانی این پشه در شهرستان‌های غربی مازندران گزارش شده، تأکید کرد که جای نگرانی و اضطراب در جامعه نیست و با رعایت اصول بهداشتی، می‌توان زندگی عادی را ادامه داد.

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