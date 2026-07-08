صادرات محصولات کشاورزی آذربایجانغربی دو برابر شد/ عبور ۵۱۶ هزار تن کالا از گمرکات استان در سه ماهه نخست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از صادرات ۵۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی از گمرکات استان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: همزمان با رشد دو برابری صادرات و ترانزیت و افزایش ۹ برابری واردات، نظارتهای قرنطینهای و بهداشتی در مبادی مرزی نیز تشدید شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری اظهار کرد: آذربایجانغربی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور، توانست جایگاه راهبردی خود را در زنجیره تأمین و تبادلات تجاری محصولات کشاورزی منطقه بیش از گذشته تثبیت کند.
وی افزود: در این مدت ۵۱۶ هزار تن محصولات کشاورزی از گمرکات استان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد دو برابری را نشان میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به افزایش حجم مبادلات مرزی تصریح کرد: میزان ترانزیت محصولات کشاورزی نیز در سهماهه نخست امسال با رشد دو برابری به ۶۶۹ هزار تن رسیده است که بیانگر رونق فعالیتهای تجاری در پایانههای مرزی استان است.
اصغری با تأکید بر ضرورت همزمانی توسعه تجارت با حفظ امنیت زیستی کشور گفت: با افزایش حجم جابهجایی کالا، نظارتهای قرنطینهای و تخصصی در مبادی مرزی استان تشدید شده تا از ورود هرگونه آفت و بیماری گیاهی به کشور جلوگیری شود.
وی همچنین از افزایش قابل توجه واردات محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: در سهماهه نخست سال جاری، ۶۱۱ هزار تن محصولات کشاورزی از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۹ برابری را تجربه کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: افزایش حجم واردات، ضرورت دقت بیشتر در انجام کنترلهای بهداشتی و قرنطینهای را دوچندان کرده و به همین منظور، بازرسیها در مبادی ورودی استان با شدت بیشتری در حال انجام است.
اصغری هدف از این اقدامات را ایجاد توازن میان تسهیل تجارت و صیانت از امنیت زیستی کشور عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم ضمن استفاده از ظرفیتهای صادراتی و تجاری استان، سلامت تولیدات داخلی در برابر تهدیدهای زیستی حفظ شود.