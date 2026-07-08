ثبت نام حدود ۵۰۰۰ گیلانی متقاضی مسکن جوانی جمعیت؛ تخصیص زمین در ۹ شهر

به گزارش ایلنا از رشت، محمدحسین رحمت‌زاده در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه دولت با هدف اجرای عدالت در توزیع منابع و خانه‌دار شدن اقشار نیازمند، تسهیلات حمایتی ویژه‌ای را در قالب واگذاری زمین، مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن و یا وام‌های یارانه‌ای ساخت و خرید مسکن در نظر گرفته است، گفت: متقاضیان باید توجه داشته باشند که این تسهیلات یکبارمصرف بوده و مشمول تمام اعضای خانواده(سرپرست و افراد تحت تکفل) می‌شود.

وی با تاکید بر اجرای دقیق ضوابط حوزه مسکن، اظهار کرد: براساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، هر خانوار ایرانی تنها یک بار مجاز به استفاده از زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات حمایتی دولتی است و پس از آن، فرم «ج» خانوار قرمز شده و امکان ثبت‌نام مجدد در هیچ یک از طرح‌های حمایتی مسکن وجود نخواهد داشت؛ مگر در شرایطی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان استثنای قانونی پیش‌بینی کرده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان با اشاره به سامانه یکپارچه واگذاری‌ها و وضعیت فرم «ج» متقاضیان، تصریح کرد: به محض اینکه زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات بانکی یارانه‌ای دولتی به یک خانوار تعلق گیرد، وضعیت سابقه سکونتی و بهره‌مندی آنها در سیستم، قرمز می‌شود.

رحمت زاده ادامه داد: قرمز شدن فرم «ج» به این معناست که این خانوار، سهمیه دولتی خود را دریافت کرده و دیگر امکان ثبت‌نام مجدد در هیچ یک از طرح‌های حمایتی مسکن در سراسر کشور را نخواهد داشت؛ چرا که تمامی استعلامات به صورت کاملا هوشمند و سیستمی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مصوبات حمایتی دولت از فرزندآوری، به یک استثنای مهم در این قانون اشاره کرد و متذکر شد: تنها استثنای صریح در این بخش، افراد مشمول «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» هستند. بر این اساس، خانواده‌هایی که فرزند سوم یا بیشتر آنها پس از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده باشند، حتی در صورت قرمز بودن فرم «ج»، می‌توانند یک بار دیگر به صورت قانونی و مستقل از مزایای واگذاری زمین یا مسکن دولتی بهره‌مند شوند. به غیر از این مورد که با هدف حمایت از جوانی جمعیت پیش‌بینی شده، ضوابط برای سایر متقاضیان با جدیت اعمال می‌شود.

معاون اداره کل راه و شهرسازی گیلان از ثبت نام ۴۹۰۶ نفر در طرح جوانی جمعیت خبر داد و بیان کرد: ۲۴۰۵ نفر تایید نهایی شده اند و تخصیص ۸۶۶ قطعه زمین در ۹ شهر انجام شد.

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