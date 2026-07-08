به گزارش ایلنا، محمد توکل با خدا گفت: با اعلام نتایج رقابت های المپیاد ملی هوش مصنوعی، شایان رضازاده؛ دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته ریاضی دبیرستان توحید ناحیه ۲ شیراز مجوز حضور در تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به رقابت‌های سال ۲۰۲۶ میلادی را کسب کرد.

رئیس اداره مدارس و مراکز استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش استان فارس گفت: این دانش آموز استان فارسی در مرحله کشوری المپیاد هوش مصنوعی موفق به کسب مدال طلا شده است.

توکل با خدا گفت: این دومین دانش آموز استان فارسی است که امسال به عضویت تیم ملی المپیاد های علمی جمهوری اسلامی اعزامی به مسابقات جهانی درآمده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش استان فارس گفت: پیشتر نیز جواد نامجو؛ دانش آموز پایه دوازدهم رشته تجربی دبیرستان استعداد‌های درخشان محمد رسول الله (ص) ناحیه ۳ شیراز موفق شده بود پس از گذراندن آزمون‌های متعدد به عضویت تیم المپیاد علوم زمین برای شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ در آید.