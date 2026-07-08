درخشش دومین دانشآموز استان فارسی در کسب مدال طلای المپیاد علمی
رئیس اداره مدارس و مراکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان فارس گفت: یک دانش آموز استان فارسی با کسب مدل طلای مرحله کشوری المپیاد علمی به عضویت تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ۲۰۲۶ جمهری اسلامی ایران در آمد.
به گزارش ایلنا، محمد توکل با خدا گفت: با اعلام نتایج رقابت های المپیاد ملی هوش مصنوعی، شایان رضازاده؛ دانشآموز پایه دوازدهم رشته ریاضی دبیرستان توحید ناحیه ۲ شیراز مجوز حضور در تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به رقابتهای سال ۲۰۲۶ میلادی را کسب کرد.
رئیس اداره مدارس و مراکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان فارس گفت: این دانش آموز استان فارسی در مرحله کشوری المپیاد هوش مصنوعی موفق به کسب مدال طلا شده است.
توکل با خدا گفت: این دومین دانش آموز استان فارسی است که امسال به عضویت تیم ملی المپیاد های علمی جمهوری اسلامی اعزامی به مسابقات جهانی درآمده است.
رئیس اداره مدارس و مراکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان فارس گفت: پیشتر نیز جواد نامجو؛ دانش آموز پایه دوازدهم رشته تجربی دبیرستان استعدادهای درخشان محمد رسول الله (ص) ناحیه ۳ شیراز موفق شده بود پس از گذراندن آزمونهای متعدد به عضویت تیم المپیاد علوم زمین برای شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ در آید.