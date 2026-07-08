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کشف تخلف در یک جایگاه سوخت در شهر رشت

کشف تخلف در یک جایگاه سوخت در شهر رشت
کد خبر : 1810426
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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۳ میلیارد ریالی مدیر یک جایگاه سوخت در رشت، به دلیل کسری غیرمجاز بنزین خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی گفت: ماموران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان در بازرسی از یک جایگاه سوخت در رشت، گزارش تخلفی مبنی بر کسری غیرمجاز ۵ هزار لیتر بنزین را تهیه و برای رسیدگی، به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

وی از رسیدگی به این پرونده تخلف در شعبه تجدید نظر، ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت خبر داد و افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و همچنین استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، اتهام مدیر این جایگاه سوخت را اثبات و وی را به پرداخت ۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

 

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