پلیس فتای گیلان نسبت به انتشار لینکها و حسابهای جعلی هشدار داد
رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به انتشار لینکها و حسابهای جعلی از شهروندان خواست کمکهای نقدی خود را در ایام مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران از طریق درگاهها و حسابهای رسمی و معتبر انجام دهند.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ امیر حسین نقی مهر با هشدار به فعالیت افراد سودجو در فضای مجازی همزمان با ایام مراسم وداع، تشییع و تدفین امام عزیز شهید، از شهروندان خواست کمکهای نقدی خود را از طریق درگاهها و حسابهای رسمی و معتبر انجام دهند.
وی افزود: مجرمان سایبری در مناسبتهای مختلف با سوءاستفاده از احساسات و اعتماد عمومی، اقدام به انتشار لینکها، شماره حسابها و درگاههای پرداخت جعلی با عنوان جمعآوری کمکهای مالی میکنند.
رئیس پلیس فتای گیلان گفت : شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، از اصالت درگاه پرداخت و معتبر بودن حساب یا مؤسسه دریافتکننده اطمینان حاصل کرده و از واریز وجه به حسابهای معرفیشده در صفحات و کانالهای ناشناس خودداری کنند.
سرهنگ نقی مهر افزود: کمکهای مردمی باید صرفاً از طریق حسابها و درگاههای رسمی نهادهای دارای مجوز انجام شود و اعتماد به لینکها و صفحات نامعتبر میتواند زمینه سوءاستفاده مجرمان و از دست رفتن سرمایه شهروندان را فراهم کند.
وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا، در صورت مشاهده صفحات جعلی، درگاههای پرداخت نامعتبر یا هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir گزارش دهند و یا با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.