ثبت وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در سه شهر خوزستان
هوای سه شهر استان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰:۰۰ امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه آبادان ۱۰۱، دزفول ۱۰۶ و شوش ۱۱۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
همچنین هوای اهواز، اندیمشک، گتوند، کارون، شوشتر، شادگان، رامهرمز، آغاجاری، بهبهان و هندیجان در وضعیت «قابل قبول» بوده ولی هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.