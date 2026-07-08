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ثبت وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در سه شهر خوزستان

ثبت وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در سه شهر خوزستان
کد خبر : 1810413
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هوای سه شهر استان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰:۰۰ امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه  آبادان ۱۰۱، دزفول ۱۰۶ و شوش ۱۱۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. 

همچنین هوای اهواز، اندیمشک، گتوند، کارون، شوشتر، شادگان، رامهرمز، آغاجاری، بهبهان و هندیجان در وضعیت «قابل قبول» بوده ولی هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

 

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