ثبت وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در سه شهر خوزستان

همچنین هوای اهواز، اندیمشک، گتوند، کارون، شوشتر، شادگان، رامهرمز، آغاجاری، بهبهان و هندیجان در وضعیت «قابل قبول» بوده ولی هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.