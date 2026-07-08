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تشریح حملات بامداد امروز آمریکا به مناطقی از خوزستان

تشریح حملات بامداد امروز آمریکا به مناطقی از خوزستان
کد خبر : 1810411
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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تجاوز رژیم تروریستی آمریکا به مناطقی از استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی در تشریح جزئیات این حوادث، اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیر سه نقطه در استان خوزستان شامل مناطقی از شهرستان‌های بندر ماهشهر، بندر امام و حمیدیه مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی با اشاره به تلفات جانی ناشی از این اقدام متجاوزانه، افزود: در پی این تهاجم، متأسفانه یک نفر به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی در خصوص میزان خسارات مادی و تلفات احتمالی این حادثه، پس از بررسی‌های دقیق‌تر متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: مردم از گمانه زنی خودداری کنند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

 

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