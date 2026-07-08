تشریح حملات بامداد امروز آمریکا به مناطقی از خوزستان

وی با اشاره به تلفات جانی ناشی از این اقدام متجاوزانه، افزود: در پی این تهاجم، متأسفانه یک نفر به شهادت رسید و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی در خصوص میزان خسارات مادی و تلفات احتمالی این حادثه، پس از بررسی‌های دقیق‌تر متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در ادامه تاکید کرد: مردم از گمانه زنی خودداری کنند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.