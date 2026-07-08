دستگیری قاتل متواری توسط کارآگاهان پلیس یزد
فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری قاتل متواری در کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع جنایت خبر داد.
به گزارش ایلنا از یزد، سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک خانم در شهر یزد، بلافاصله کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل، رسیدگی تخصصی به پرونده را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که متهم به دنبال اختلافات خانوادگی با همسر خود و باانگیزه انتقامجویی، با استفاده از یک قبضه سلاح سرد موجب او قتل شده است.
سردار نگهبان تصریح کرد؛ کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و میدانی و بهرهگیری از سرنخهای موجود، محلهای تردد قاتل متواری را تحت رصد قرار دادند.
وی در پایان گفت: با اشراف اطلاعاتی و اجرای عملیاتی غافلگیرانه، متهم که در یکی از پارکهای شهر یزد مخفی شده بود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و در تحقیقات اولیه صراحتاً به قتل همسر خود اعتراف کرد. قاتل به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی، روانه زندان مرکزی یزد شد.