دستگیری قاتل متواری توسط کارآگاهان پلیس یزد

به گزارش ایلنا از یزد، سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک خانم در شهر یزد، بلافاصله کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل، رسیدگی تخصصی به پرونده را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که متهم به دنبال اختلافات خانوادگی با همسر خود و باانگیزه انتقام‌جویی، با استفاده از یک قبضه سلاح سرد موجب او قتل شده است.

سردار نگهبان تصریح کرد؛ کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و میدانی و بهره‌گیری از سرنخ‌های موجود، محل‌های تردد قاتل متواری را تحت رصد قرار دادند.

وی در پایان گفت: با اشراف اطلاعاتی و اجرای عملیاتی غافلگیرانه، متهم که در یکی از پارک‌های شهر یزد مخفی شده بود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر و در تحقیقات اولیه صراحتاً به قتل همسر خود اعتراف کرد. قاتل به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی، روانه زندان مرکزی یزد شد.

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