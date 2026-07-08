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هشدار دادگستری خوزستان نسبت به انتشار اخبار جعلی مربوط به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

هشدار دادگستری خوزستان نسبت به انتشار اخبار جعلی مربوط به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1810408
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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ضمن تاکید بر دریافت اخبار تشییع رهبر شهید از رسانه‌های معتبر گفت: از مردم درخواست داریم فریب اخبار جعلی مربوط به مراسم تشییع رهبر انقلاب را نخورند و اطلاعات را از رسانه‌های ملی دریافت کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عیسی پورسلیمی امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: دشمن با انتشار اخبار جعلی به نام برخی مسئولان و رسانه‌های معتبر، در تلاش است فضای مراسم را نا امن جلوه دهد و آرامش روانی مردم را برهم بزند.

وی افزود از مردم درخواست داریم همچون همیشه هوشیار باشند و در دام فریب دشمنانی که برای ایجاد نفاق در کشور تلاش می‌کنند نیفتند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: از مردم می‌خواهیم به پیام‌های ناشناس، اخبار غیر موثق و محتواهای مشکوک در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و از بازنشر آن‌ها خودداری کنند.

پورسلیمی تاکید کرد: تنها مراجع معتبر برای اطلاع از مسیرها، زمان‌بندی و اطلاعیه‌های مراسم، رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی هستند و مردم در صورت مشاهده اخبار جعلی یا محتوای مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا گزارش کنند.

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