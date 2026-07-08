هشدار دادگستری خوزستان نسبت به انتشار اخبار جعلی مربوط به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

وی افزود از مردم درخواست داریم همچون همیشه هوشیار باشند و در دام فریب دشمنانی که برای ایجاد نفاق در کشور تلاش می‌کنند نیفتند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: از مردم می‌خواهیم به پیام‌های ناشناس، اخبار غیر موثق و محتواهای مشکوک در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و از بازنشر آن‌ها خودداری کنند.

پورسلیمی تاکید کرد: تنها مراجع معتبر برای اطلاع از مسیرها، زمان‌بندی و اطلاعیه‌های مراسم، رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی هستند و مردم در صورت مشاهده اخبار جعلی یا محتوای مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا گزارش کنند.