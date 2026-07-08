برداشت گندم در اقلید آغاز شد/ ۱۳ مرکز خرید آماده تحویل محصول کشاورزان
مدیر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقلید از آغاز برداشت گندم از مزارع این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: همزمان با شروع فصل برداشت، تمامی تمهیدات لازم برای خرید تضمینی محصول کشاورزان فراهم شده و ۱۳ مرکز خرید آماده دریافت گندم تولیدکنندگان هستند.
به گزارش ایلنا، ارسلان صالحی با اشاره به جایگاه ویژه اقلید در تولید گندم اظهار کرد: شهرستان اقلید با برخورداری از ظرفیتهای مناسب تولید، پس از مرودشت رتبه دوم تولید گندم در استان فارس را به خود اختصاص داده و همواره یکی از قطبهای اصلی تولید این محصول راهبردی در استان محسوب میشود.
وی افزود: در سال زراعی جاری حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، ۱۹ هزار هکتار به کشت گندم آبی و ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.
صالحی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اراضی دیم شهرستان در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها و با بهرهگیری از برنامههای فنی، آموزشی و نظارتی زیر کشت رفته که این اقدام نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و ارتقای عملکرد مزارع داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با بیان اینکه روند برداشت به تدریج در تمامی مناطق شهرستان گسترش خواهد یافت، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده و با توجه به شرایط مناسب مزارع، پیشبینی میشود امسال حدود ۱۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان این شهرستان تولید شود.
وی با اشاره به آمادگی کامل مراکز خرید تضمینی خاطرنشان کرد: ۱۱ مرکز خرید متعلق به تعاونیهای تولید و تعاونیهای روستایی، به همراه سیلوی ۶۰ هزار تنی شهرستان و کارخانه آرد اقلید، آماده دریافت محصول گندمکاران و انجام فرآیند خرید تضمینی هستند.
صالحی ضمن قدردانی از تلاش گندمکاران، کارشناسان، مراکز خدمات کشاورزی و عوامل اجرایی، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مرتبط، عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم در شهرستان بدون مشکل انجام شده و محصول تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن از کشاورزان خریداری شود.
وی تأکید کرد: گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات راهبردی کشور، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد و افزایش تولید این محصول، حاصل تلاش کشاورزان، اجرای برنامههای فنی و حمایتهای بخش کشاورزی است.