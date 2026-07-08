غلبه بر توپوگرافی خشن کوهمره سرخی با اجرای ۴۴ هزار متر شبکه آب

به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی اظهار کرد: دهستان کوهمره سرخی با ۲۸ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر، یکی از مناطق دشوار از نظر اجرای زیرساخت‌های آبرسانی در شهرستان شیراز به شمار می‌رود که برای رفع مشکلات تأمین آب آن، طرح‌های متعددی اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این پروژه‌ها، ۴۴ هزار و ۶۰۰ متر شبکه توزیع آب، ۱۵ هزار و ۷۵۰ متر خط انتقال، یک حلقه چاه، دو باب ایستگاه پمپاژ و مخازنی با ظرفیت مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ مترمکعب احداث و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق کوهستانی نیازمند صرف زمان و منابع قابل توجه است، تصریح کرد: اجرای این اقدامات موجب تثبیت فشار شبکه، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب و بهبود پایداری تأمین آب شرب در روستاهای دهستان کوهمره سرخی شده است.

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