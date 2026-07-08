مدیرعامل آبفا شیراز خبرداد؛
غلبه بر توپوگرافی خشن کوهمره سرخی با اجرای ۴۴ هزار متر شبکه آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از اجرای پروژههای گسترده آبرسانی در دهستان کوهمره سرخی خبر داد و گفت: این منطقه به دلیل شرایط کوهستانی، توپوگرافی سخت و نبود دسترسی مناسب به منابع آب زیرزمینی، سالها با مشکل جدی تأمین آب شرب مواجه بوده است.
به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی اظهار کرد: دهستان کوهمره سرخی با ۲۸ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر، یکی از مناطق دشوار از نظر اجرای زیرساختهای آبرسانی در شهرستان شیراز به شمار میرود که برای رفع مشکلات تأمین آب آن، طرحهای متعددی اجرا شده است.
وی افزود: در قالب این پروژهها، ۴۴ هزار و ۶۰۰ متر شبکه توزیع آب، ۱۵ هزار و ۷۵۰ متر خط انتقال، یک حلقه چاه، دو باب ایستگاه پمپاژ و مخازنی با ظرفیت مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ مترمکعب احداث و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آبرسانی در مناطق کوهستانی نیازمند صرف زمان و منابع قابل توجه است، تصریح کرد: اجرای این اقدامات موجب تثبیت فشار شبکه، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب و بهبود پایداری تأمین آب شرب در روستاهای دهستان کوهمره سرخی شده است.