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روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) در بندرماهشهر:

شهادت یکی از پاسداران منطقه سوم دریایی سپاه در پی تجاوز دشمن صهیونیستی به ماهشهر

شهادت یکی از پاسداران منطقه سوم دریایی سپاه در پی تجاوز دشمن صهیونیستی به ماهشهر
کد خبر : 1810398
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روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) در بندرماهشهر اعلام کرد: یکی از پاسداران این نیرو صبح چهارشنبه در جریان مقابله با پهپادهای متجاوز صهیونیستی به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) بندرماهشهر، در اطلاعیه‌ای آمده است: صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار «محمدرضا خزیمی» در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.

در این اطلاعیه ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید و مردم شهرستان‌های بندرماهشهر و بندر امام خمینی (ره)، اعلام شده است که زمان و محل برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین این شهید متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منطقه سوم دریایی سپاه در ماهشهر و بندر امام خمینی، یکی از نقاط استراتژیک و حساس برای امنیت دریایی ایران محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر هدف حملات و تلاش‌های مختلفی برای نقض حریم امنیتی کشور قرار گرفته است.

 

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